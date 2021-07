L’Escola Superior de les Arts del Circ de Toulouse-Occitanie oferirà un espectacle a Andorra la Vella

El Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella i l’ambaixada de França a Andorra organitzen de manera conjunta la representació de l’obra “La volonté du fou”, de l’Escola Superior de les Arts del Circ de Toulouse-Occitanie (ESACTO’LIDO), constituïda pels treballs dels artistes-estudiants de la darrera promoció de l’Escola.

L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte 17 de juliol, a les 18h, a la Plaça Maestre Joan Roure –antiga caserna de bombers. L’activitat es gratuïta i està recomanada a partir dels 8 anys i per assistir-hi cal inscripció prèvia. L’espectacle estava previst per al passat mes de maig, però es va haver de suspendre per la previsió de mal temps.

D’ençà la seva creació al 1994, l’Ésacto’Lido s’ha convertit en un referent a França i a nivell internacional. Sota l’envelat del Lido s’han format moltes companyies emblemàtiques del circ contemporani.