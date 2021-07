Les jornades ‘Andorra: Reptes de futur’ identifiquen 130 objectius a assolir en els propers 25 anys

Les jornades “Andorra: Reptes de futur” han acabat amb múltiples conclusions en àmbits variats com són el medi ambient, la salut o les relacions internacionals. Es tracta d’un espai de debat i reflexió que ha servit per repensar el futur del país després de la pandèmia, creat pel Consell General, el Govern i els comuns.

En les jornades “Andorra: Reptes de futur” s’han especificat 130 objectius que el Principat haurà d’assumir en els propers 25 anys. En total es distingeixen 500 propostes d’acció en relació amb 5 eixos transversals, com ara les relacions internacionals, les administracions públiques, la transició energètica i el medi ambient, la diversificació econòmica i la salut, la solidaritat i el benestar.

Amb tot, també es vol fomentar la participació ciutadana i potenciar les col·laboracions públicoprivades.

El secretari tècnic de les jornades, Yvan Lara, ha ressaltat la importància de treballar de forma conjunta per assolir totes les fites que s’han posat sobre la taula. Per la seva banda, la síndica general Roser Suñé ha aclarit que “no són línies de treball a executar en aquest moment sinó que l’esdeveniment ha consistit en un exercici de reflexió per trobar elements que permetin consolidar els reptes a 25 anys vista”.

El proper pas és elaborar un text que reculli totes aquestes conclusions que es pugui consultar obertament.