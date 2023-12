L’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu celebra el seu 20è aniversari

Es compleixen 20 anys de la creació de l’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu d’Urgell (EOI)

L’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu d’Urgell està d’aniversari. Aquest curs 2023-2024 es compleixen 20 anys de la creació del centre reglat de la capital de l’Alt Urgell. I per a celebrar-ho, la direcció ha preparat un seguit d’activitats que tindran com a data d’inici destacada el pròxim dimecres 20 de desembre.

Aquell dia, al vespre (20 hores), es durà a terme un Concert de Nadal organitzat per l’EOI, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu. Es tracta d’un acte gratuït i obert a tothom, que tindrà lloc a la Sala de la Immaculada, al mateix recinte del Centre Cultural les Monges.

A més a més, el mateix dia 20 de desembre i després del concert, hi haurà un sopar adreçat a alumnes i exalumnes i als seus acompanyants, per a celebrar conjuntament aquestes dues dècades d’activitat. Per a participar-hi cal inscripció prèvia. Des de la direcció remarquen que el termini per a apuntar-s’hi finalitza aquest dimarts vinent, 12 de desembre, amb l’objectiu de poder planificar bé aquesta vetllada i disposar de la previsió d’assistència.





Concurs de postals de Nadal

També en el marc d’aquest aniversari, i per a felicitar Nadal, l’EOI organitza aquests dies el seu tradicional concurs de postals, que per a l’ocasió han transformat en un concurs de fotografies a Instagram inspirades en l’esperit nadalenc, sota el lema Insta Foto Nadal 2023. També hi prenen part els centres associats de Puigcerdà i Sort. Les bases es poden consultar al web www.eoilaseu.cat. De cara als mesos vinents s’aniran anunciant d’altres activitats commemoratives del 20è aniversari.

L’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu la va crear el Departament d’Ensenyament de la Generalitat el curs 2003-2004, amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge d’idiomes a la ciutat i a tot l’Alt Pirineu, tenint en compte que fins llavors no hi havia cap centre oficial com aquest a la regió pirinenca. Les EOI són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns i regulat per la LOE. També s’hi gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats, amb reconeixement arreu de l’Estat espanyol. Es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Actualment des de la Seu d’Urgell també es gestiona el CPD de Sort, on s’imparteixen classes d’anglès, i el CPD de Puigcerdà, on s’ensenya tant anglès com francès.