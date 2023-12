Demòcrates i les coalicions no fan festa i mostren els seus programes

Demòcrates a Andorra la Vella (candidatura)

En època d’eleccions no hi ha dia de festa, ni de descans. Aquest divendres, dia 8 de desembre, festivitat de la Puríssima, el Principat ha tingut una nova jornada de campanya electoral amb Demòcrates per Andorra i els seus socis parroquials explicant els seus programes electorals. Especialment aquest divendres no hi ha hagut pausa.

Unió Laurediana + Demòcrates + ACCIÓ + Independents aposta per la sostenibilitat amb la creació d’una xarxa de calor i la generació d’energia elèctrica neta a Sant Julià

Unió Laurediana + Demòcrates + ACCIÓ + Independents aposta per una parròquia sostenible. “En els darrers anys s’han implementat millores i mesures responsables en àrees de la parròquia com la conservació de la biodiversitat, l’eficiència energètica i la reducció de residus. Gràcies a aquesta gestió, el comú de Sant Julià de Lòria ha reduït en un 17% les emissions comunals de CO2″.

Seguint en aquesta línia, un dels principals projectes de la candidatura és implementar una xarxa de calor als edificis públics provinent de la massa forestal dels boscos de la parròquia, com explica el cap de llista Josep Majoral, ‘l’objectiu és subministrar, amb energia tèrmica, com a mínim els edificis públics del centre de la parròquia. Per exemple, l’escola andorrana, l’escola francesa, la casa comuna, l’ampliació de la universitat, el Centre cultural, la UDA i la futura residència universitària’.

La candidatura proposa que la xarxa de calor funcioni mitjançant la biomassa extreta dels extensos boscos de Laurèdia, un fet que, de retruc, ajudaria a mantenir els boscos nets des d’un punt de vista turístic i mediambiental, a protegir-los davant el risc d’incendi i la descarbonització de la parròquia, deixant de consumir energia fòssil en els edificis públics.

Una altra de les propostes és promoure la generació d’energia elèctrica neta a partir de la instal·lació de panells fotovoltaics. El projecte inclou la creació d’un parc fotovoltaic, situat a la zona de Coll de Jou, aportant així un petit gra de sorra a la independència elèctrica del país, facilitant la participació públic-privada i donant oportunitat de negoci a l’emprenedoria.

Amb l’objectiu de continuar reduint la petjada de carboni i millorar la mobilitat a la parròquia es vol també un carril segregat per a les bicicletes i anar renovant la flota de vehicles del comú per a vehicles elèctrics, a mesura que calgui comprar-ne de nous.

Sant Julià és la parròquia amb més explotacions agrícoles del país, per això, el candidat Josep Majoral considera que cal afavorir el sector primari, vetllant per la continuïtat del relleu generacional, donant suport econòmic a la ramaderia i col·laborant amb la producció de productes de km 0 mitjançant incentius fiscals.





Inversió a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella per a tenir-lo a punt per als Jocs dels Petits Estats del 2025

Amb la vista posada a la celebració, el 2025, dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, Demòcrates + SDP + Independents iniciarà, si revalida la victòria el proper 17 de desembre, una important reforma a l’Estadi Comunal Joan Samarra, perquè estigui a punt per a aquest gran esdeveniment esportiu. Concretament, ha explicat la número 5 de la llista, Meritxell Crespo, es destinarà una partida a la reforma del tartan (la pista d’atletisme), una altra a la graderia principal (es canviaran tots els seients i l’estructura), i també s’habilitaran uns nous vestidors al pavelló on es juga a hoquei.

“Ens posarem a la feina, amb coordinació amb els tècnics, molt ràpidament”, per tal que la reforma comenci ja l’any vinent, ha garantit Crespo, que ha recordat que és un Estadi on entrenen molts esportistes (és l’única pista d’atletisme del país), però que també és utilitzada pels centres escolars, especialment pels alumnes del Lycée. Per tot plegat, “és una instal·lació molt important per a la parròquia” i, juntament amb els Serradells, configuren un pool públic d’instal·lacions esportives “imprescindible”.

Crespo ha fet aquestes manifestacions aquest divendres des del mateix Estadi Comunal, i acompanyada de la número 4 de la llista, Rosalina Areny. La candidata ha recordat que el Rusc, l’espai d’informació i dinamització dels joves de la parròquia, es troba al costat del Comunal des d’aquest mandat, de manera que ara compten amb unes instal·lacions “més confortables, àmplies i lluminoses”. Areny ha assegurat que se seguirà potenciant les activitats per als joves, a partir de les seves demandes, que podran exposar en taules de treball. Ha citat, per exemple, l’obertura de les instal·lacions esportives durant la nit, per a reforçar els hàbits saludables, o un acompanyament per a facilitar-los l’accés al món laboral. “Estem oberts al que necessitin i disposats a escoltar-los molt”, ha refermat.





Jardins verticals per a una parròquia més verda i responsable en la lluita contra el canvi climàtic a Escaldes-Engordany

“L’acció climàtica és un dels punts importants del nostre programa“, ha garantit el número 12 de la llista de Demòcrates + ACCIÓ + SDP + Independents d’Escaldes-Engordany, Gerard Queró, i “cal incloure-la en les polítiques comunals per a lluitar contra els efectes del canvi climàtic”. Per a fer front a aquesta “responsabilitat de les administracions públiques“, si la candidatura encapçala el Comú escaldenc els propers quatre anys “donarem exemple i prendrem mesures”. Entre elles, posar més verd als carrers, avingudes i espais públics de la parròquia, per exemple, a través de la creació de “jardins verticals”. Una mesura que s’utilitza molt a ciutats europees i que permet “revertir l’efecte de l’asfalt i del paviment“, a més de ser un “bon aïllador del fred i la calor“.

Una altra acció serà el reforç del transport públic comunal gratuït, per a treure cotxes dels carrers i reduir la pol·lució. Tot plegat mesures perquè, a banda de ser protagonistes en l’acció climàtica, “puguem tenir una parròquia més verda i més agradable, perquè en puguin gaudir les escaldenques i escaldencs“, ha conclòs Querò.





UP + DA + Independents crearà un Consell de Joves amb pressupost participatiu i impulsarà ajuts per a l’emancipació a Encamp

La candidatura d’Units per al Progrés d’Encamp + Demòcrates + Independents considera prioritària l’atenció al col·lectiu de joves de la parròquia, des d’una posició d’escolta activa i també d’acompanyament dels qui estan cridats a ser el futur d’Encamp. Per aquest motiu, i des del parc de Sant Miquel, el candidat a cònsol menor i actual conseller de Joventut, Xavier Fernàndez, ha anunciat un conjunt de mesures per al jovent, centrades en el seu desenvolupament i en facilitar la integració a la parròquia. Entre aquestes, la creació d’un Consell de Joves (que se sumarà al Consell d’Infants, el qual ha tingut molt èxit), que a més “disposarà del seu propi pressupost participatiu anual, de 20.000 euros“, ha manifestat Fernàndez. La candidatura s’ha compromès a tirar endavant les accions que aprovi aquest Consell.

Una altra mesura serà la posada en marxa, dins les ajudes complementàries a l’habitatge per a estar al costat de les encampadanes i encampadans, d’una partida destinada a l’emancipació dels joves, perquè puguin desplegar el seu projecte vital a la parròquia.

Finalment, ha explicat el candidat a cònsol menor, “continuarem amb el projecte ‘Aquí t’escoltem’ (el servei d’assessorament als joves que es desplega des del Punt d’Informació Juvenil), i ampliarem l’oferta de tallers, xerrades i activitats per a la prevenció i la millora de la seva salut mental“.





A Ordino, ACO + DA + Independents + SDP farà la revisió del POUP amb la participació “de tothom”

La candidatura d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + Independents + SDP “continuarem vetllant pel territori, pensant en les noves generacions i perquè el creixement d’Ordino es faci de manera sostenible i equilibrada“, sense comprometre els recursos i les generacions futures. Així ho ha garantit aquest divendres el número 2 de la llista i actual conseller del Comú, Eduard Betriu. Per a aconseguir-ho, es durà a terme la revisió del Pla d’Urbanisme de la parròquia, a partir dels estudis duts a terme durant el final d’aquest mandat. “Això sí, es farà amb la participació de tothom”, buscant el consens i col·laboració de tots els actors principals.

Betriu ha reconegut que Ordino està creixent els darrers anys, però de manera ordenada, ja que s’han reduït les alçades dels edificis. “Ara ens toca mantenir aquest canvi” i donar-li continuïtat, ha manifestat.

D’altra banda, també ha anunciat la voluntat de continuar potenciant “el patrimoni cultural i arqueològic de la nostra parròquia“, i ho farem “amb la recerca i reconstrucció d’orris, cabanes i murs de pedra seca per tota la vall“. El candidat a cònsol menor ha recordat que Ordino compta amb zones com la vall de Rialb, la de Sorteny, del Comís Vell i de Tristaina “molt riques en patrimoni, i hi posarem molts esforços i recursos“.





DA + Independents de Canillo proposa una nova línia de transport públic a la parròquia

La número 5 de la candidatura de Demòcrates + Independents de Canillo, Coia Torres, ha anunciat aquest divendres des del poble de Meritxell la voluntat de millorar i reajustar les línies de transport públic que actualment transcorren per la parròquia. “Treballarem conjuntament amb el Govern per a ampliar freqüències dels autobusos, de manera que s’adaptin millor als horaris d’obertura i tancament dels centres escolars”, ha assegurat, així com per a reforçar el servei en hores en què hi ha més saturació. Torres també ha defensat la creació d’una nova línia des d’Envalira fins a Andorra la Vella, sense aturar-se a Encamp, “per a donar més fluïdesa i oferir més combinacions en el trajecte”.

Finalment, la candidata també ha explicat que s’habilitarà “una parada de baixada a la rotonda de Meritxell”.