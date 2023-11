L’escola La Coma del Solsonès fa una donació al Zoo del Pirineu

Alumnes de l’Escola La Coma de la ZER el Solsonès (Zoo del Pirineu)

Un grup de 12 alumnes de l’Escola La Coma de la ZER el Solsonès, acompanyats de 2 mestres, han visitat el refugi d’animals salvatges Zoo del Pirineu per tal de fer la visita guiada, participar en l’exhibició de vol i fer l’activitat «Toca toca» per a conèixer els animals salvatges i domèstics que viuen al refugi de prop, tot donant-los de menjar i acaronant-los.

Els petits visitants van aprofitar la visita, adreçada a educar-los envers el respecte i la protecció dels animals salvatges, per a fer una donació de 109,50 euros a la Fundació Zoo del Pirineu, que es destinaran a la construcció d’un espai per a un nou «inquilí» del refugi, un isard pirinenc.

La donació és el resultat del diner recaptat gràcies a dos projectes desenvolupats en aquest centre educatiu, dirigits per les docents Maria Josep Palau i Sara Cases, i que es van centrar en el benestar dels animals i la producció i la venda de verdura ecològica. L’Escola La Coma és la primera entitat que porta a terme un projecte destinat a recaptar fons per al Zoo.

L’ajut econòmic es destinarà a la compra del material per a la construcció d’un espai per a l’isard en qüestió, un mascle de 4 anys que portarà el nom de l’escola, «La Coma». En les properes setmanes l’animal serà traslladat des de la seva ubicació actual, el centre Món Natura Pirineus, al Zoo del Pirineu, ja que la Fundació La Pedrera tanca el refugi d’animals salvatges a finals d’aquest any.