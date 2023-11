Tesla: Després dels cotxes, ara els motorhome?

El vídeo d’aquesta setmana no és per a fer venir enveja, ni ràbia. Molt probablement, no tindràs una autocaravana o un motorhome i, si en tens, és més que possible que no s’atansi per a res al que presenta la companyia Tesla. Estem parlant d’un giny de gamma alta, de somni i a l’abast de molt pocs.

Però, que fàcil i gratuït és somiar. Conformem-nos amb això. Que poc ens costa quedar bocabadats davant de quelcom d’espectacular, especialment si està concebut per a l’oci i el gaudi. Esteu convidats a veure un model de motorhome de la companyia Tesla. Dels cotxes elèctrics, la multinacional nord-americana posa rumb a les autocaravanes de pel·lícula. Aquí us oferim una animació en 3D del que són capaços de comercialitzar els Elon Musk i companyia.