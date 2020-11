Es dona per tancat el Campionat de Trial d’Andorra 2020

Després d’haver esperat vàries setmanes per veure si la situació sanitària millorava significativament al país per a què es torni a autoritzar l’organització de campionats, la Federació Motociclista d’Andorra, conjuntament amb els dos motoclubs organitzadors, ha decidit tancar el Campionat de Trial d’Andorra 2020 tal com està a dia d’avui, és a dir amb 6 proves disputades.

Per tant, els nous campions d’Andorra 2020 són els següents: Jordi Lestang (categoria Vermells), Quim Arimany (categoria Blaus), Ferran Gras (categoria Verds), Enric Sinfreu (categoria Grocs), Edgar García (categoria Grocs Sub-18) i Robert Navarro (categoria Grocs Màster 35).

Pel que fa al Campionat de Trial de Nens, a l’haver-se disputat una única prova (Fontaneda), no es pot considerar com a campionat.

En quant al Campionat d’Enducross d’Andorra 2020, queda la possibilitat de poder organitzar una resistència d’enduro durant el mes de desembre, per tant de moment el Campionat segueix obert.

Podeu trobar més informació al web: www.fma.ad.