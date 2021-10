L’Escola d’art d’Andorra la Vella i el Museu Carmen Thyssen impulsen el projecte ‘Paisatge en risc’

L’Escola d’art del Comú d’Andorra la Vella i el Museu Carmen Thyssen Andorra tornen a unir esforços per tirar endavant un projecte artístic conjunt que veurà la llum el proper 2 de desembre. Arran de la gratificant experiència que van viure les dues institucions i els alumnes del centre d’ensenyament ara fa un any amb el projecte artístic Re-interpretant Tappert, ara s’ha decidit revalidar la col·laboració proposant un nou projecte, que pren com a punt de partida la nova exposició temporal que mostra el museu andorrà, Talents amb denominació d’origen. De Rigalt a Puigdengolas, i que suposa una reflexió sobre l’entorn natural.

Neus Mola, cap de l’Escola d’art, explica que aquesta nova iniciativa, titulada Paisatge en risc, parteix de les pintures dels artistes catalans de finals del XIX i principis del XX que representen el paisatge de la seva època encara verge i bucòlic, amb un emmirallament romàntic. “Però la versió que proposen els nostres alumnes és una altra. Volem que plasmin plàsticament la seva visió crítica del nostre paisatge actual: una natura que està en un constant declivi i que és subjecte a múltiples agressions com la contaminació, les deixalles, l’excés urbanístic, la desforestació… elements que malmeten el medi ambient posant el nostre paisatge en risc, d’aquí el nom del projecte”, ressalta.

La proposta ha tingut una bona acollida entre els alumnes, els quals estan treballant en el projecte, expressant-se en diferents disciplines artístiques com la pintura, la fotografia, la ceràmica, el gravat o la joieria. El seu treball culminarà en l’exposició que es mostrarà al vestíbul del Museu Carmen Thyssen Andorra, a l’avantsala dels grans artistes catalans, entre el 2 de desembre de 2021 i el 9 de gener de 2022, coincidint amb el tancament de la mostra actual del museu andorrà.

Teresa Areny, cap de projectes del Museu Carmen Thyssen Andorra, remarca que “fruit de la bona entesa i èxit en la primera col·laboració entre les dues entitats, obrim de nou les portes del museu als alumnes de l’escola d’art, amb una mirada posada en la unió entre professionals i amateurs”. En aquest sentit, considera que el museu “ha de ser un lloc de trobada, de convivència i d’experiències on totes les interpretacions artístiques hi han de tenir cabuda.”

‘Variété’, en múltiples versions

Ara fa aproximadament un any l’Escola d’art i el Museu Carmen Thyssen van tirar endavant el seu primer projecte conjunt amb la voluntat de motivar la creativitat dels alumnes. Els alumnes del centre d’ensenyament d’Andorra la Vella es van inspirar en l’obra titulada Variété de Georg Tappert, peça que formava part de l’exposició temporal Influencers en l’art. De Van Goyen al Pop Art del museu andorrà, per crear obres noves a través de diferents disciplines artístiques.

L’experiència va culminar en una doble exposició, que es va poder visitar tant al Centre Cultural de la Llacuna com al vestíbul del museu Thyssen, i que va tenir molt bona resposta per part del públic.