L’Escola Andorrana de Batxillerat guanya el Premi Unicef 2021

L’Escola Andorrana de Batxillerat ha guanyat el Premi Unicef 2021 pels seus projectes de Participació, Actuació i Servei i de Creativitat, Activitat i Servei. Ambdós projectes, on els protagonistes són els alumnes de 1r i 2n de batxillerat, permeten als joves implicar-se en l’entorn social proper, partint dels seus interessos, motivacions i fortaleses. Col·laborar en organitzacions no lucratives, dissenyar projectes per a la millora del benestar col·lectiu, són alguns exemples.

A través d’aquestes experiències l’alumne desenvolupa aprenentatges en valors com l’empatia, la solidaritat, el respecte, la responsabilitat, el civisme i la tolerància… Per al Jurat dels Premis és fonamental prendre consciència de la importància dels drets dels joves a participar en la societat i del gran potencial i talent que té aquesta generació.

Han recollit el premi Dolors Carmona, directora de l’escola andorrana de batxillerat, Pilar Rabassa, professora i coordinadora del PAS/CAS , la Laia Torres i el Lluc Prodoprigora, alumnes de batxillerat de l’escola.

El premi Unicef, creat el 2012, té per objectiu reconèixer la feina que persones, de manera voluntària i molt sovint anònima, duen a terme a favor dels infants, a Andorra i arreu del món. Vetllar perquè cap nen ni nena vegin vulnerats els drets que els emparen és la missió que Unicef té encomanada. Per això Unicef treballa perquè gaudeixin d’una vida digna, que inclou l’accés a una nutrició saludable, a l’educació, a la sanitat… i protegir-los contra tota mena de discriminació per raó de sexe, raça o discapacitat.

El premi Unicef Andorra es pot concedir a projectes, iniciatives o actuacions que una persona, institució, empresa, emprenedors socials o grup de persones hagi desenvolupat amb els objectius següents:

• Conscienciar i mobilitzar la societat sobre la infància i els seus drets.

• Generar canvis reals en la vida dels infants, ja sigui amb caràcter general (per a tota la infància) o dirigits a un grup en particular.

• Aconseguir millores socials en un sentit ampli i donar prioritat a les orientades a la infància i dirigides a col·lectius menys afavorits o vulnerables.

En aquesta cinquena edició, els tres candidats escollits pel jurat i que han arribat com a finalistes al guardó han estat:

1. L’Escola Andorrana de Batxillerat amb el Projecte de Participació, Actuació i Servei (PAS) i Projecte de Creativitat, Activitat i servei (CAS) que porten a terme els seus alumnes durant el curs escolar.

2. Carles Perea, pel Projecte Voluntariat Docent que durant el mes de juliol del 2020 va donar suport educatiu als infants més vulnerables a causa del confinament, i

3. El Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra pel Servei d’Atenció psicològica que van oferir a la població (infants, joves i adults) suport psicològic per la situació de pandèmia de la Covid-19.

Els premis han començat amb una menció especial al Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra com a tercer finalista, per la seva contribució al benestar psicològic d’infants, joves i adults d’Andorra. El COPSIA va oferir suport psicològic telefònic gratuït durant els mesos de confinament a totes aquelles persones que van necessitar l’ajuda d’un professional. Encara avui segueixen treballant per ajudar a minvar les conseqüències del confinament i de la covid-19 en la Salut Mental. Garantir que el Dret a la Salut sigui universal, equitatiu i gratuït per a tots i totes és una de les prioritats d’Unicef Andorra i estratègia que comparteixen les dues organitzacions. Ha recollit el diploma a Marta Albert Babot, Sara Mejías i Sonia Bigordà, membres de la Junta Directiva del Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra.

De forma excepcional i a causa de a la situació sanitària excepcional que vivim des de l’any passat, en aquesta edició dels premis, el Jurat ha decidit concedir un “Premi Especial” a Carles Perea, mestre i educador de l’Escola Andorrana d’Ordino per al Projecte Voluntariat Docent. La pandèmia ha provocat un reajustament mundial de la nostra manera de viure i una de les conseqüències més immediates que vam patir va ser haver d’adaptar a la nova situació el sistema educatiu i el funcionament de les escoles.

L’escola a casa va implicar que els infants i joves d’Andorra haguessin de seguir les classes des de casa amb més o menys èxit. Les famílies van fer esforços en aquesta adaptació, però sense cap dubte, la implicació, motivació i creativitat de molts educadors, mestres i professors van permetre als alumnes seguir amb el seu aprenentatge i acabar el curs de la millor manera possible. El suport educatiu i emocional que el col·lectiu docent va oferir durant el mes de juliol del 2020 a més de 170 infants, molts d’ells amb necessitats especials o amb situació de vulnerabilitat, de tots els sistemes educatius, reforça la idea que aquest col·lectiu és imprescindible per assegurar-se que tots els infants aprenguin i que cap nen o nena quedi enrere. El futur d’una generació d’infants i joves està en joc.

Per últim, la presidenta d’Unicef Andorra i amfitriona de l’acte, Laura Álvarez, ha entregat el Premi Unicef Andorra 2021 a l’Escola Andorrana de Batxillerat amb el Projecte de Participació, Actuació i Servei i Projecte de Creativitat, Activitat i Servei.