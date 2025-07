L’Esbart Santa Anna celebra el seu 75è aniversari amb un festival carregat de novetats

L’Esbart Santa Anna presenta aquest dissabte, 19 de juliol, a les 21.30 hores, a la Sala Prat del Roure i amb entrada lliure el festival Un batec que dansa. L’esdeveniment s’emmarca, com cada any, dins de la Festa Major d’Escaldes-Engordany, però enguany tindrà un caràcter molt especial, ja que l’Esbart celebra el seu 75è aniversari. Per a commemorar aquesta fita, l’entitat ha preparat una edició especial del festival, amb reedicions emblemàtiques i un enfocament especialment emotiu.

El cònsol menor, Quim Dolsa, ha destacat que “l’Esbart Santa Anna és una de les entitats més estimades i arrelades de la parròquia, i aquest aniversari és una oportunitat per a reconèixer la seva trajectòria i la seva contribució constant a la cultura popular”. En aquest sentit, ha agraït la feina que fa l’esbart, “creant cohesió social, formant gent i garantint que les tradicions continuen i evolucionen cap al futur, vivint de generació en generació”.

El president de l’Esbart, Manel Rodríguez, i la directora de les seccions de petits, infantils i juvenils, Núria Barquín, han explicat que una de les principals novetats d’enguany serà la reedició del ball del Dia de Santa Anna, adaptat per primera vegada per a ser representat sobre escenari. A més, aquest ball transcendirà les fronteres del país i es presentarà a l’octubre a Montecatini, Itàlia. Com és habitual en les grans ocasions, l’Esbart també interpretarà el ball de Les 7 parròquies, un homenatge simbòlic a Escaldes-Engordany, entre altres peces del seu repertori.

El festival també incorpora altres novetats, com ara un poema d’Anna Garcia, que recitarà ella mateixa. Així mateix, l’entitat també ha preparat una càpsula audiovisual, que mostra diferents membres de l’esbart dansant en diferents punts de la parròquia. En total, l’esbart compta amb uns 120 membres, entre dansaires, membres de la junta i tots els col·laboradors que s’ocupen del vestuari i altres detalls que permeten que l’entitat tiri endavant.

El Comú d’Escaldes-Engordany reitera el seu compromís amb la cultura popular i tradicional, i felicita l’Esbart Santa Anna per aquests 75 anys de dansa, passió i dedicació. L’entitat és un referent del patrimoni cultural immaterial de la parròquia, i el suport institucional continuarà sent ferm per a garantir-ne la continuïtat i la projecció futura.