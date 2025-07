Ja és aquí el festival de folk i jazz Els Set Inferns

Cartell del festival Els Set Inferns 2025

Els Set Inferns celebra divendres i dissabte, 18 i 19 de juliol, la seva cinquena edició, que tindrà lloc a la Seu d’Urgell i a Bellestar. L’esdeveniment segueix apostant per la combinació de folk i jazz d’autor. L’organització assegura que ha aconseguit tancar una programació que combina “concerts d’alta qualitat musical, tallers formatius amb artistes reconeguts i activitats populars” en espais emblemàtics d’ambdues poblacions.

L’estrena serà aquest divendres, a 2/4 de 8 del vespre a la plaça dels Oms, amb una presentació a càrrec del poeta Enric Casasses, a les 19.30 hores. Tot seguit actuarà Dani Pérez Trio, que proposa “un concert de jazz contemporani de gran sensibilitat” amb el reconegut guitarrista barceloní Dani Pérez al capdavant. I tancaran la vetllada, a la Seu, l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), que reinterpreten la música tradicional catalana amb una formació de gran format. Durant la nit hi haurà servei de barra i sopar ofert per l’Ateneu Alt Urgell.

El dia següent, dissabte 19, el festival es trasllada a Bellestar, que acollirà una jornada de formació, música i festa. Durant el dia hi haurà tallers musicals impartits per artistes com Alba Careta, Dani Pérez, Pere Loewe i Cecilia Collac, a més d’una activitat infantil amb Núria Vilarrubla i el taller per a aprendre danses tradicionals i moure el cos amb Allona.

Al vespre, el recinte es transformarà en un gran escenari amb quatre concerts de primer nivell en jazz i folk: Pere Loewe “Se7e”, amb “un directe íntim i delicat que explora la fusió del jazz amb les músiques brasileres”; Magari, formació pirinenca amb un repertori ballable que actualitza els gèneres tradicionals; Tarquim, projecte liderat pel saxofonista Pau Vidal que combina la sonoritat del jazz amb la música llatina i mediterrània, i Muchacho y los Sobrinos, una proposta de rumba catalana amb groove per a posar-hi una cloenda festiva. Per a acabar, hi haurà una jam session oberta a músics i públic.





“Cultura de proximitat i esperit comunitari”

Durant tot dissabte hi haurà servei de barra, fira d’artesania i producte local, mostra de cerveses artesanes i activitats familiars. El festival busca “generar espais de convivència, impulsar l’economia local i reivindicar el món rural com a motor cultural viu i actiu”, per a “fer arribar la cultura de qualitat a tots els racons del país”. Tots els concerts són gratuïts, mentre que pels tallers cal inscripció prèvia.