L’Esbart Sant Romà presenta “Com pesa la terra”, l’espectacle que connecta arrels, emocions i memòria

El Comú d’Encamp i l’Esbart Sant Romà han presentat el nou espectacle “Com pesa la Terra”, que fusiona la dansa d’arrel amb la contemporània i que connecta emocions i memòria amb la voluntat d’invocar a la pertinença i de mantenir viu un llegat que cada cop costa més de sostenir. El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat ”els 37 anys d’Esbart Sant Romà, des de la seva refundació ha estat un pilar fonamental de la cultura de la parròquia i ha mantingut la dansa tradicional, però sempre evolucionant i integrant cap a la contemporaneïtat, durant aquestes quatre dècades”
Sans ha posat de manifest que l’Esbart agrupa “una cinquantena de dansaries de la secció infantil, juvenil i un cos de dansa molt consolidat” i ha reconegut “la tasca constant de l’Esbart portant el nom de la parròquia arreu del món, i no només això, sinó també per la capacitat de transmetre el que és la dansa amb passió, rigor i sensibilitat”.
Així mateix, la presidenta de la junta de l’Esbart Sant Romà, Olga Moreno, ha detallat que l’obra “ens convida a reflexionar sobre el vincle amb el territori, la memòria col·lectiva i el pes emocional que comporta pertànyer a una terra que ens defineix, ens transforma i ens reclama”.
Moreno ha volgut destacar principalment tres aspectes d’aquesta última creació adreçant-se al públic fidel i també al nou públic: una composició coreogràfica de molta potència, la importància de la musica i finalment el vestuari, ja que serà un element significatiu.
L’espectacle l’interpreta el cos principal de dansa de l’Esbart format per una vintena de ballarins i segons Moreno “volem transmetre i invocar aquesta part de responsabilitat que sentim per a mantenir el llegat cultural que vivim en les nostres pròpies pells”. L’estrena serà el 29 de novembre, a les 18 hores, i a les 21 hores, a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Les entrades són gratuïtes, però cal fer reserva prèvia a comuencamp.ad.
“Com pesa la terra”: Arrels, sentiments i tradicions
La nova proposta escènica de l’Esbart Sant Romà està dirigida per Maribela Moreno i compta amb Fanny Llanos com a adjunta de direcció. “Com pesa la terra” rep el títol d’una cançó Pena Salada, de Sílvia Pérez Cruz, que evoca la densitat de sentiments com són les històries familiars, tradicions que es volen preservar malgrat les dificultats, les pèrdues i les esperances, i, segons paraules de la directora, “és un homenatge a la càrrega invisible que cadascú porta dins seu i a la bellesa de reconèixer-la en cada gest del cos”.
La peça combina gestos tradicionals amb llenguatges contemporanis, creant un diàleg entre el passat i el present, i “parla de les dones que han sostingut la cultura, dels paisatges que ens han marcat, i de la necessitat de fer memòria a través del cos“. Els moviments dels cossos exploren la gravetat com a símbol de responsabilitat, de memòria i de desig de llibertat.
La producció musical ha estat composada per Lluís Cartes i diversos autors on s’incorporen instruments de percussió com el pandero quadrat, els pitos i la pandereta, que connecten directament amb el patrimoni sonor popular, i que en alguns moments de l’espectacle s’interpreta en viu pels mateixos ballarins.