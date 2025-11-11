La Seu aprova el projecte de pacificació d’un tram del carrer Sant Ermengol

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat el projecte de pacificació del tram del carrer Sant Ermengol, entre el carrer Llorenç Tomàs i Costa i la plaça Catalunya. Aquesta pacificació té com a objectiu crear un eix per a vianants al sud de l’Eixample que connecti les trames de llevant i ponent -tal i com ha fa el passeig Pasqual Ingla, en la part nord- incrementant la superfície, accessibilitat i qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants.
El projecte preveu una urbanització en plataforma única amb una secció asimètrica. Es mantindrà un únic carril de circulació, així com la presència de la zona de càrrega i descàrrega. Es substituirà l’aparcament de zona blava en cordó, a banda i banda del carrer per unes places d’estacionament de temps limitat, que afavoreixin la rotació.
Es preveu un únic material de pavimentació mitjançant una llamborda prefabricada de diferents mides, colors i textures per a diferenciar les zones de pas de vehicles de les zones de vianants.
La vorera es protegeix de l’àmbit destinat a vehicles per una franja de paviment de mida diferent al de la vorera on es situa una tira de pilones.
La il·luminació se situa només a la vorera nord. S’incrementarà el mobiliari urbà incorporant dos bancs a la vorera sud, al segon tram, i de quatre cadires situades cap a la plaça Catalunya. També s’incrementa el nombre de papereres.
Val a dir que la nova urbanització garantirà un itinerari accessible a cadascuna de les dues voreres, amb una franja adjacent a façana de com a mínim 1,8 metres d’amplada i amb la corresponent senyalització tàctil.
La incorporació de de bancs i cadires també afavorirà l’ús d’aquest nou eix de vianants per a persones amb mobilitat reduïda.
Aquest projecte compta amb un pressupost d’execució per contracte de 620.910,80 euros.