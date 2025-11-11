Jocs en català: “Fairy fields”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Fairy fields”.
Aquest joc de taula és del gènere d’estratègia, consistent en el moviment de peces sobre el tauler i es pot afirmar que està inspirat en jocs tradicionals com el Latrunculi romà i les dames xineses. A, Fairy fields hi poden prendre part de 2 a 4 jugadors. El seu fabricant és Enpeudejoc Edicions i està recomanat a partir dels 7 anys.
