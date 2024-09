L’Esbart dansaire d’Andorra la Vella actuarà a Xipre i al Kursaal de Manresa

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella (Comú d’Andorra la Vella)

El cos de dansa de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella ha estat convidat per a participar a l’International Gocmenkoy Taskinkoy Culture and Art Folk Dance Festival, que se celebra del 5 al 9 de setembre a Xipre, conjuntament amb els països de Kosovo, Algèria, Polònia i Turquia. Les danses que representarà l’Esbart són: la Festa pagesa, la Dansa d’escudellaires, la Consòrcia – dimarts de Carnaval, Grandalles i contrabandistes, i la Dansa del pregó.

Tornant de Xipre, l’esbart actuarà al Teatre Kursaal de Manresa, el diumenge 15 de setembre, a les 18 hores, amb l’espectacle de música i dansa Pa d’arrels en dansa, on el duet català de música folk Aixopluc i l’Esbart dansaire d’Andorra la Vella surten de la seva zona de confort per a poder compartir i complementar-se l’un amb l’altre, alhora aferrant-se a la seva tradició, a la seva terra, al seu ésser. Pa d’arrels en dansa proposa una sinergia entre la dansa, la música i la poesia, una aposta escènica que superposa les tres disciplines i que revisa l’esbart com a cos de dansa tradicional. Les entrades estan a la venda a www.kursaal.cat al preu de 12 o 15 euros.

Aixopluc és un duet de música folk format pels músics bagencs Joel Díaz Vila (piano i acordió) i Queralt Valls Brunat (violí), que neix a Catalunya l’any 2020 amb l’objectiu d’oferir una sonoritat més íntima en la música folk, apostant per una formació senzilla i plenament acústica.

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella és una associació cultural fundada l’any 1981, amb l’objectiu de promoure la cultura i representar-la fora de les fronteres en forma de dansa popular i tradicional d’Andorra i dels Països Catalans.