Les VII Jornades d’Estudis Comarcals de Cerdanya se celebraran el 3 d’octubre, a Llívia

Les VII Jornades d’Estudis Comarcals de Cerdanya se celebraran el pròxim 3 d’octubre al Teatre del Fòrum de Llívia. La nova edició de la trobada biennal, organitzada pel Grup de Recerca de Cerdanya, tindrà novament com a objectiu fomentar la investigació científica i crear un espai de debat i intercanvi entre persones que treballen en la recerca sobre la comarca.
Amb motiu de les Jornades, s’ha obert la convocatòria per a la presentació de comunicacions. Les propostes han de ser inèdites i aportar coneixement nou en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.
Els investigadors o les investigadores que vulguin participar-hi han d’enviar un resum d’entre 500 i 1.000 caràcters abans del 15 d’agost al correu electrònic grup@recercacerdanya.org, tot indicant les seves dades personals i, si escau, especificar l’entitat o institució de recerca a la qual l’autor està vinculat.
Les jornades es desenvoluparan en sessions de matí i tarda. Les comunicacions s’organitzaran en blocs temàtics, amb intervencions d’entre 10 i 15 minuts. Al final de cada bloc es reservarà un espai per al debat. El programa definitiu es farà públic a mitjans de setembre.
Publicació a la revista ERA
Les comunicacions acceptades es publicaran al setè número de la revista ERA. El Comitè Científic serà l’encarregat d’avaluar les propostes i determinar-ne l’acceptació. La participació a les jornades serà gratuïta tant per als comunicants com per als assistents.
L’organització destaca que l’èxit de participació de les darreres edicions confirma la vitalitat de la recerca cerdana. Així, les jornades s’han consolidat com una plataforma de referència per a la difusió de treballs centrats en la Cerdanya, entesa com un únic espai cultural i històric.