La Seu inclou la preservació de Sant Esteve del Pont al projecte PyrePat

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha signat un conveni amb el Bisbat d’Urgell per tal de preservar les restes de l’església romànica de Sant Esteve del Pont, construïda al segle XII i declarada com a Bé Cultural d’Interès Local. L’objectiu d’ambdues institucions és accedir a uns ajuts europeus que han de permetre mantenir les parts encara conservades d’aquest antic temple, situat a uns 300 metres del riu Valira, envoltat de conreus i a mig camí entre la Seu i Anserall.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha explicat que la mesura s’engloba en el projecte transfronterer PyrePat, que engloba l’Alt Urgell, el Principat d’Andorra i la ciutat de Foix. Aquest pla amb fons de la Unió Europea està vinculat també a l’actual candidatura davant la UNESCO sobre el patrimoni relacionat amb el naixement d’Andorra com a país, que pot permetre que la Catedral de Santa Maria d’Urgell sigui reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat. En aquesta aspiració també hi entren el Castell de Foix i diversos temples i edificis andorrans, entre ells la Casa de la Vall.
Barrera ha indicat que al PyrePat s’hi ha volgut incorporar d’altres elements patrimonials, tant del municipi de la Seu com de la resta de la comarca, i que la intervenció a Sant Esteve del Pont és ara mateix necessària per a evitar-ne la degradació. El batlle urgellenc recorda que, de fet, aquesta església “ja està en ruïnes des de fa molts anys” i fa molt de temps que no té l’ús religiós originari, però darrerament s’ha comprovat que la part més ben conservada, la de la volta, “està caient a poc a poc” després que els darrers anys no s’hi ha fet cap manteniment. Per això, es va demanar la seva inclusió al programa transfronterer perquè almenys “estigui en unes condicions mínimes” de conservació i perquè “no continuï aquesta degradació”. La prioritat és doncs consolidar les restes encara existents, mitjançant la cessió acordada amb el Bisbat.
Nucli datat des del segle X
El nucli de Sant Esteve del Pont ja apareixia datat l’any 961 a l’acta de consagració de la Catedral de Santa Maria d’Urgell i posteriorment també figura esmentat en diversos documents dels segles XI i XII, tot i que no va ser fins al segle XIV quan es va començar a documentar amb aquest nom concret. Havia tingut l’estatus de parròquia fins al 1904, quan va ser integrada a la parròquia de Castellciutat.
Pel que fa a l’església, tenia una planta rectangular allargada amb un absis semicircular, obert per un sol plec. Actualment només s’hi mantenen dempeus els murs de la façana de migjorn i l’absis i una part del seu costat nord. Des de fa temps no hi queden restes de la coberta.