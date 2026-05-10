Frank Porte arrenca la temporada amb un sòlid cap de setmana a Spa-Francorchamps

El pilot andorrà, Frank Porte, ha completat un inici de temporada positiu a l’emblemàtic circuit de Spa-Francorchamps, demostrant velocitat, consistència i un gran potencial des de les primeres sessions del cap de setmana. Després d’uns entrenaments lliures centrats a trobar ritme i adaptar-se als límits del traçat, Porte va aconseguir una destacada actuació a la classificació. El pilot va signar una gran volta que li va permetre assegurar la tercera posició per a la primera cursa i la cinquena plaça per a la segona mànega.
La primera cursa va començar de manera espectacular per a Frank Porté, que va protagonitzar una sortida brillant situant-se líder a la primera corba. Tot i això, una bandera vermella va obligar a aturar la prova i reiniciar la cursa, eliminant l’avantatge aconseguit a la sortida inicial. Després de la represa des de la tercera posició, Porte va tornar a mostrar un ritme competitiu per a acabar segon a pista, seguint de prop el líder. No obstant això, una penalització de cinc segons el va relegar finalment a la quarta posició, deixant-lo sense el merescut podi.
A la segona cursa, sortint des de la cinquena posició, el pilot va mantenir un ritme sòlid, constant i conservador que li va permetre assegurar novament una cinquena plaça i sumar punts importants per al campionat.
Gràcies a aquest resultat, Porte se situa tercer a la classificació general del campionat, mantenint-se a pocs punts del lideratge i consolidant un inici de temporada molt prometedor.
El pilot ja té la mirada posada en la pròxima cita del calendari, que es disputarà a Zandvoort, als Països Baixos, d’aquí a dues setmanes, on treballarà juntament amb l’equip per a continuar afinant el rendiment i trobar aquestes últimes dècimes que els permetin lluitar per les primeres posicions.
Amb velocitat, determinació i una gran capacitat d’adaptació, Frank Porte deixa Spa-Francorchamps amb confiança i ambició de cara a la resta de la temporada.
“Ha estat un cap de setmana sòlid. Hem maximitzat totes les situacions i,tot i que hem tingut una mica de mala sort, el balanç és positiu”. Frank Porte, pilot.
El calendari
- Circuit de Spa-Francorchamps (Bèlgica) — 7–9 maig
- Circuit de Zandvoort (Països Baixos) — 22–24 maig
- Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Itàlia) — 3–4 juliol
- TT Circuit Assen (Països Baixos) — 31 juliol–2 agost
- Hockenheimring (Alemanya) — 11–13 setembre
- Circuit de Zolder (Bèlgica) — 16–18 octubre