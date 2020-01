Les vendes de les grans superfícies del comerç han augmentat un 5,1% el novembre del 2019 respecte del mateix mes de l’any anterior. Si es desglossa en funció del tipus de producte, el que més ha augmentat és la venda de productes alimentaris en un 6,5%, mentre que la venda dels no alimentaris ha crescut un 4,1%, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d’Estadística del Govern. En l’evolució dels darrers dotze mesos, es detecta que els mesos de desembre del 2018 i agost del 2019 són els que més destaquen per un augment considerable de les dues categories de productes, fet que cal atribuir a la despesa turística. En relació amb les economies de l’entorn, la variació anual de l’índex general mesurada el novembre del 2019 se situa per sobre de la xifra d’Espanya, que ha augmentat en un 3,6%, i també de la de França, que ha crescut un 0,3%.

Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants, descomptant l’efecte dels preus, han augmentat un 3,9% al novembre en comparació al mateix mes del 2018, en què les vendes de productes alimentació han augmentat un 4,9% i les de la resta de productes ho han fet en un 3%.

D’altra banda, el novembre del 2019, l’índex d’ocupació de les grans superfícies del comerç cau un 9,4% en comparació del mateix mes de l’any anterior, mentre que representa un augment del 0,9% respecte al de l’octubre. Quant al volum de dones i homes ocupats al novembre, un 63,4% eren dones i un 36,6% eren homes, dels quals més del 90% del personal ocupat tenia una jornada laboral a temps complet.