El 16 d’octubre del 2019, el Govern va aprovar sis reglaments de quota especial d’autoritzacions temporals per a activitats que tenen a veure amb la temporada d’hivern. En el cas dels treballadors comunitaris no hi ha un límit especificat i, per tant, equival al global de cada quota. Així doncs, segons ha publicat aquest dijous el departament d’Estadística, el consum global de les quotes de temporada fins al 24 de gener d’enguany és del 104,9% i, pel que fa a les places d’extracomunitari, s’han utilitzat al 119,6%. En aquest sentit, s’han concedit 1.586 permisos de treball temporal per a personal comunitari i 3.246 per a extracomunitari. Les quotes que s’han utilitzat menys són la d’agències i la de comerç al detall, de les quals s’han acordat 36 i 47 autoritzacions respectivament.

En general, el nombre de contractacions de temporers s’ha incrementat un 8,9% en comparació amb el mateix període de l’any passat. La dinàmica de les contractacions en l’actualitat se situa, en comparació amb la mateixa data de l’any anterior, en un 22,7% del consum de les quotes d’extracomunitaris i en un 11,5% del consum de les quotes per a comunitaris.

Evolució de les autoritzacions inicials



En general, l’evolució de les autoritzacions inicials dels decrets de quota presenta un augment del 14,2% en comparació a la temporada anterior. La quota de les autoritzacions inicials per als extracomunitaris presenta un increment del 17,3%, així com la dels comunitaris, amb un 10%. El sector de pistes d’extracomunitaris també augmenta en un 26,7% en comparació amb la darrera temporada.

Retorn de temporers



En la darrera temporada hi ha hagut un lleuger decrement en els temporers que han retornat al país, tot i que el percentatge es manté amb força constant des de la temporada 2009/10. El grup que presenta un major nivell de retorn és el de pistes. Pel que fa a la resta de grups, el sector hoteler presenta una taxa inferior en els treballadors comunitaris. El grup d’agències de viatge és el que ha experimentat un augment aquesta temporada en els treballadors temporals comunitaris i un descens en els treballadors temporals extracomunitaris.

Ocupacions dels temporers



El grup de treballadors més important, amb un 45,4% sobre el total, es troba en ocupacions de serveis, com ara cambrers de restaurants i dependents. Seguidament, es troba el grup de treballadors no qualificats, que representa el 32,7% sobre el total i que inclou els cambrers d’habitacions, els ajudants de cuina i els agents d’explotació de teleesquí.