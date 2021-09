Les TMA i els tests d’antígens, de pagament excepte per prescripció mèdica

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Salut, Joan Martínez Benazet, reprendre la mesura d’aplicació de la tarifa per a la realització de TMA i tests ràpids d’antigen (TRA), fora dels casos derivats pel ministeri de Salut. Una mesura que en una primera instància s’havia d’aplicar a partir del mes d’agost, però que l’Executiu va decidir ajornar a causa de l’augment de casos positius i l’hospitalització d’algunes persones aquell mes.

El ministre de Salut ha defensat que, un cop el 75% de la població vacunable ja té la pauta completa i la pressió sanitària ha tornat a desaparèixer –no hi ha hospitalitzats per coronavirus, ni a planta ni a l’UCI– aquesta mesura començarà a aplicar-se a partir de la setmana vinent.

Així, Martínez Benazet ha exposat que es mantindrà la gratuïtat de les proves que es realitzin per tal de diagnosticar casos on hi hagi sospita d’infecció (requeriran una recepta mèdica), control de contactes indicat pel ministeri de Salut o vigilància de la infecció (cribratges marcats específicament pel ministeri de Salut).

Per la resta de casos, és a dir els que es facin fora de les indicacions que es fan en el marc sanitari, passaran a tenir un cost per l’usuari a partir de dimecres vinent: el preu de la prova TMA serà de 40 euros i el del test ràpid d’antigen, de 8 euros. El preu inclou la realització de la prova i el lliurament dels resultats corresponents per mitjans telemàtics o en paper.