Josep M. Pla, Alexandre González i Marta Alberch, al Comitè Director de l’Institut de l’Habitatge

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, el Decret relatiu a la proposta de nomenament dels membres del Comitè Director de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH).

L’Institut és un dels projectes estratègics del full de ruta del Govern, l’Horitzó 23, per aportar continuïtat en qüestions d’habitatge gràcies a la seva estructura administrativa. La voluntat és disposar d’un organisme autònom que doni garanties de polítiques a llarg termini amb una visió àmplia i transversal.

Tenint en compte aquesta motivació, l’INH ha de comptar amb una estructura tècnica i estable per a la gestió i el disseny de les polítiques d’habitatge. Així, l’estructura organitzativa està formada per un Comitè Director i un director.

Amb un mandat per un període de quatre anys renovables, aquest comitè té les funcions, entre d’altres, de proposar el projecte de pressupost, aprovar el programa d’activitats i establir les prioritats estratègiques. El comitè està configurat per tres membres –dos proposats pel Govern i un pels Comuns– i el seu nomenament estarà sotmès a l’aprovació del Consell General per majoria simple.

En aquest sentit, el Consell de Ministres ha aprovat avui proposar Josep M. Pla i Alexandre González com a membres del Comitè Director per part de l’Executiu. Tal com s’estipula a la Llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge, la direcció recau sobre un dels membres del Comitè Director. En aquest cas, Josep M. Pla assumeix la direcció de l’INH. Amb un mandat per un període de quatre anys renovables, el director –entre d’altres– exerceix la direcció administrativa de l’organisme, administra els recursos i executa els acords del Comitè Director.

Vist l’acord de la reunió de cònsols del 28 de setembre del 2021, es va designar Marta Alberch com a membre proposat entre els sets comuns per formar part del Comitè Director.

Amb els tres membres del Comitè Director proposats, el mateix Decret aprovat pel Consell de Ministres inclou traslladar la proposta conjunta del Govern i dels comuns al Consell General.