Les temperatures registrades aquest 2020 reafirmen la importància de la lluita contra el canvi climàtic

Els cinc primers mesos d’aquest 2020 configuren l’inici d’any més càlid des del 1950 al Principat d’Andorra, concretament 2,8ºC més càlid de l’habitual. Així ho indiquen les dades recollides pel Servei Meteorològic. Més concretament, des del mes de gener fins al maig, la mitjana de temperatura ha sigut superior a la normal cada mes, amb els mesos de febrer i maig més càlids mai registrats.

És en aquest marc que el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ja fa temps que prioritza la lluita contra el canvi climàtic a través del desplegament reglamentari de la Llei d’impuls i de transició energètica i del canvi climàtic (Litecc). El text legislatiu, juntament amb els compromisos internacionals contrets en el marc de l’Acord de París, reafirma la decisió de reduir fins a un 37% els gasos d’efecte hivernacle per al 2030. A llarg termini, el Govern es compromet a assolir la neutralitat carbònica de cara al 2050.

Segons l’últim document de compromisos fet extensiu a l’ONU, es destaca que el 2017 el país era responsable del 0,0009496% de les emissions globals. Entre el 2005 i el 2017 el Principat ha mostrat una clara tendència a la baixa de les emissions d’afecte hivernacle amb una disminució del 23% entre aquests anys, una tendència força contrària a la tendència global.

Tornant a les dades registrades aquests darrers mesos, les xifres posen de relleu que s’ha registrat l’hivern meteorològic (desembre, gener i febrer) més càlid, però també la primavera meteorològica (març, abril i maig) més càlida dels darrers 70 anys. La temperatura mitjana d’aquests cinc primers mesos de l’any a la central hidroelèctrica de FEDA ha sigut de 9,1ºC mentre que la normal climàtica (període de referència del 1981 al 2010) és de 6,3ºC. És a dir que durant aquest període la temperatura mitjana d’aquesta estació ha sigut 2,8ºC més alta.

Els registres han sigut rècord a les tres estacions de referència climàtica d’Andorra, gestionades per FEDA. Tant a la central hidroelèctrica (1.135 metres) com a l’estació de la presa de Ransol (1.645 metres) i al llac d’Engolasters (1.638 m) s’han registrat temperatures extremadament altes que han configurat l’inici d’any més càlid des del 1950.

Les explicacions tècniques apunten que la persistència de les dorsals anticiclòniques que han aflorat els darrers mesos des del nord d’Àfrica i el fet que les pertorbacions que ens han afectat han tingut majoritàriament un origen de sud-oest han fet registrar temperatures anòmalament altes. Durant els darrers mesos, la manca d’invasions d’aire fred ha fet que no s’hagin registrat descensos marcats de la temperatura que hagin compensat les masses d’aire càlid que ens han arribat des del sud.

Aquests registres s’han d’emmarcar dins de la situació dominant de sud i de l’oest que hem tingut des de principis d’any. Però el fet que aquestes anomalies càlides s’hagin registrat a les tres estacions de referència climàtica d’Andorra ens fan parlar indubtablement de la influència del canvi climàtic, que accentua aquestes situacions càlides. En aquest sentit, l’hivern i la primavera són les estacions de l’any que registren els augments de temperatura més notables degut al canvi climàtic. La temperatura mitjana augmenta 0,18ºC cada dècada durant l’hivern mentre que durant la primavera augmenta 0,21ºC cada 10 anys. Tot i això, durant els darrers anys s’està registrant una acceleració d’aquest escalfament, fenomen que el Servei Meteorològic de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic seguirà estudiant.

L’anterior registre més alt va ser el 2011, per davant del 1997 i el 2017, el 2019 i el 2007. Per tant, a nivell estadístic, veiem que els sis inicis d’any més càlids els trobem durant els últims 23 anys, una tendència que reafirma l’impacte del canvi climàtic al Principat d’Andorra. D’altra banda, per trobar els sis inicis d’any més freds ens hem de remuntar 34 anys enrere, als anys 1951, 1984, 1986, 1963, 1985 i 1956.