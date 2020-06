El pròxim 9 de juny s’obren les inscripcions online del Casal d’Estiu Municipal de la Seu d’Urgell

La Regidoria de Joventut i Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell torna a organitzar el Casal d’Estiu Municipal, que es durà a terme del 29 de juny al 28 d’agost. Aquesta oferta de lleure és de torns setmanals i torns quinzenals.

Val a dir que a causa de la situació d’anormalitat que patim amb els efectes provocats per la Covid-19, el Casal d’Estiu s’ha programat tenint en compte les mesures de prevenció i de seguretat que cal extremar per evitar contagis. Al respecte, la regidora d’Infància de l’Ajuntament urgellenc, Núria Tomàs, remarca que “enguany ens trobem en una situació excepcional que fa que el format del casal hagi de ser diferent. La nostra prioritat és oferir activitat de lleure a l’aire lliure a uns infants que han estat moltes setmanes tancats a casa i sense tenir contacte amb altres nens i nenes. Això sí, respectant al màxim les normes de seguretat i higiene que ens marca el Departament de Salut”.

Per tot plegat, els g rups seran fins a 10 membres, es vetllarà pels dos metres de distància entre cada infant, hi haurà un mínim d’un monitor/a per grup -que es relacionarà sempre amb els mateixos infants-, les entrades i les sortides dels casals es faran de forma esglaonada, els participants no han de tenir Covid-19 ni símptomes -ni haver conviscut amb algú afectat en els darrers 14 dies-, cal aportar el calendari de vacunes actualitzat, la tutoria legal de l’infant haurà de signar una declaració responsable que s’haurà d’entregar el primer dia de casal, les activitats es faran preferentment a l’aire lliure i es vetllarà pels dos metres de distància, el personal dels casals es formarà en prevenció, rentat de mans de forma correcta i continuada, ús de mascareta en moments excepcionals -quan no es pugui mantenir la distància de 2 metres-, es desinfectarà a diari els elements que es facin servir a cada activitat.

El casal d’estiu: del 29 de juny al 28 d’agost

El Casal d’Estiu s’adreça a infants de P3 fins a 6è de primària i compta amb una directora i un equip de monitors/es, que seguiran els protocols i les indicacions de les autoritats sanitàries referent a les mesures de seguretat i de prevenció. El casal tindrà una vessant educativa i emocional, a banda de la intrínseca vessant lúdica que tenen tots els casals de vacances.

No es podrà fer una reunió de pares presencial, però s’enviarà tota la informació referent als protocols que seguiran respecte a mesures de seguretat, programació de les activitats, sortides, materials necessaris, entre d’altres qüestions, per correu electrònic o possibilitat d’una entrevista personal amb cada família.

La intenció és iniciar el Casal d’Estiu el dia 29 de juny i finalitzar-lo el dia 28 d’agost, però tot dependrà de l’evolució de la pandèmia ocasionada per la Covid-19 i de les mesures que el Govern de la Generalitat vagi traslladant per fer-hi front. Així doncs, les dates i la tipologia d’activitats són susceptibles de patir modificacions.

Els torns que s’ofereixen són setmanals i quinzenals. L’horari del casal serà de 9 a 13 hores. El preu del casal és de 34€ la setmana i 61,88€ la quinzena.

Aquest any s’oferirà dues franges pel que fa al servei d’acollida: de 7.45 a 9 hores i de 13 a 14hores. El preu és únic, tant si s’utilitza una franja, com les dues, i és de 7€ la setmana o 12€ la quinzena.

Inscripcions, únicament online

Les inscripcions s’iniciaran el pròxim dimarts 9 de juny, en format online. Es podran fer a través de la web www.seu.cat. La documentació, que també s’haurà d’adjuntar telemàticament, és la següent: fotocòpia carnet català de salut, fotocòpia del full de vacunes (requisit obligatori), 1 fotografia de carnet, fotocòpia del carnet de família monoparental o nombrosa en cas de que sigui el cas (s’aplicarà un 20% de descompte).

Per aclarir cap dubte o fer algun comentari sobre el Casal d’Estiu Municipal, es pot contactar al mòbil 670050248 o bé al telèfon 973350010 ext. 8013 o al correu joventut@aj-laseu.cat