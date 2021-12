Les tàperes i les seves propietats

Les tàperes són en realitat el capoll d’un arbust denominat Capparis Spinosa, una planta típica de la zona Mediterrània, on el seu consum es remunta a fa més de deu mil anys.

Algunes de les seves propietats més conegudes són:

És diürètica i depurativa.

És un excel·lent remei per a les aftes bucals .

. Evita la fragilitat del cabell i la seva posterior caiguda.

És molt hidratant, proporcionant humitat a la pell.

La vitamina K que conté ajuda a que els ossos estiguin més forts.

Protegeix de les al·lèrgies .

. Ajuda a la pèrdua de pes gràcies al seu alt contingut de fibra.

Millora el tractament de l’epilèpsia.

Consumida regularment, intervé en un millor desenvolupament corporal i mental.

Disminueix els nivells de sucre, sent molt aconsellable per a les persones diabètiques.

El sabor de la tàpera és una miqueta amarg i salat.

En la cuina mediterrània ocupa un lloc destacat, combinant molt bé amb peixos com el salmó o l’anxova, fet pel qual és freqüent veure-les acompanyant algun d’aquests plats. També combina molt bé en pastes, pizzes o amanides. No obstant això, el seu ús més habitual, és per a cuinar la famosa salsa tàrtara, de la qual la tàpera és el seu ingredient principal.