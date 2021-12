Desembre, un mes especial de l’any

El darrer mes de l’any serveix com a espai de reflexió i visió al futur. Ens agrada pensar com serà l´any entrant, ens agrada fer propòsits.

Però és important fixar metes amb un camí a seguir. Has de saber cap a on vols anar i el camí que hi porta.

L’origen de la Corona d’Advent és considerada una tradició pre-cristiana que té el seu origen entre els segles IV i VI als pobles al nord d’Alemanya. Al principi s’usava per simbolitzar l’arribada de la primavera durant la temporada d’hivern.

La corona d’advent està formada de branques (generalment de pi o avet) amb quatre (o de vegades cinc) espelmes. L’encesa de les espelmes comença el primer diumenge d’Advent i en general s’acompanya aquest acte de la lectura de la Bíblia i oracions.

Tres de les espelmes que es fan servir a la Corona d’Advent són de color morat, color que utilitza el sacerdot a la seva vestimenta eclesiàstica a les homilies de l’Advent.

El morat simbolitza la penitència, l’espera i l’espiritualitat, i les espelmes d’aquest color s’encenen els diumenges primer, segon i quart.

Què passa amb el tercer diumenge? Aquest dia s’encén una espelma més, normalment de color rosa, i simbolitza l’alegria davant la llum que ja s’obre pas del Nadal. Aquest diumenge se’l coneix com a diumenge d’alegria.

Algunes corones d’advent tenen una cinquena espelma, la qual és de color blanc i s’encén a la nit de Nadal.

Un cop fet això, es col·loca al centre de la Corona per simbolitzar l’arribada de Jesús.

La Corona d’Advent s’ha començat a col·locar el primer diumenge d’advent,

Primer diumenge d’advent: 28 de novembre 2021.

Segon diumenge d’advent: 05 de desembre 2021.

Tercer diumenge d’advent : 12 de Desembre 2021

Quart diumenge d’advent: 19 de desembre del 2021.

Per això, per a aquest 2021, finalitzaria el proper 19 de desembre, diu un mitjà de comunicació especialitzat.

L’Advent consisteix en el període de preparació i d’espera per a la celebració de Nadal. Les primeres dues setmanes s’enfoquen a meditar , mentre que les següents serveixen per reflexionar sobre el naixement de Jesús.

Als temples i cases es col·loquen les Corones d’Advent i es va encenent una espelma per cada diumenge. Així mateix, els ornaments del sacerdot i les estovalles de l’altar són de color morat com a símbol de preparació i penitència.

Quan creixes, el mes de desembre ja no és el mateix l’alegria disminueix, els regals ja no importen, creixes i les festes es tornen diferents, falten persones a taula i comencen a caure llàgrimes, records i anècdotes, mires al cel i brindes per el que no està, encara que faci mal, les festes canvien, ja no ets el nen/a que tant anhelaves que arribés aquest mes, per poder demanar els regals que et portin, avui el millor regal que vull rebre, és trobar la taula completa , i la família unida, i que molts fossin com nosaltres, o tinguessin una taula, per poder menjar, alguna cosa on ells poguessin escollir.