Les puces, una gran molèstia per als animals (Getty images)

Les puces i les paparres són paràsits externs que causen malestar a les mascotes i els poden arribar a transmetre malalties. Per això és imprescindible prevenir-les durant tot l’any, però especialment amb l’arribada del bon temps. Per a comprovar la presència de puces o paparres el més fàcil és mirar la part del ventre, la part posterior de les cuixes o la zona de la gropa, on la concentració de pèl acostuma a ser menor.

Una vegada detecteu que la vostra mascota té aquests paràsits, el primer que heu de fer és seleccionar el mètode per a eliminar-los. Actualment, existeixen molts mètodes encara que, a grans trets, es poden resumir en insecticides o repel·lents. Ambdós grups de productes poden trobar-se en forma d’esprai, pipeta per a unció i collaret, i l’aplicació dependrà de la seva fórmula i de la forma de presentació utilitzada.

A l’hora d’optar per una d’aquestes tècniques heu de tenir en compte molts factors, com l’entorn de l’animal, l’edat o el pes, ja que la salut de la mascota i l’efectivitat del mètode depenen d’això. En tot cas, la millor opció és deixar-se aconsellar per un expert.

Una altra opció que pot ajudar a prevenir l’aparició de puces i paparres és utilitzar un xampú per a mascotes amb propietats antiparasitàries. A més, el rentat és una oportunitat per a poder veure la pell de l’animal i detectar més fàcilment si presenta algun tipus d’infestació.





Per Tot Sant Cugat