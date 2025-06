10 anys de la mort del saxofonista Ornette Coleman

Un 11 de juny de 2015, ara fa justament 10 anys, va morir el mític i brillant saxofonista i, alhora, pioner del free jazz, Ornette Coleman. Va traspassar als 85 anys, a Nova York, per una aturada cardíaca. Amb el seu tercer àlbum, “The Shape of Jazz to Come”, publicat el 1959, Coleman va obrir el camí a una major improvisació al jazz.

Però, va ser el disc que va editar l’any següent, “Free Jazz: a Collective Improvisation”, el que no només va obrir nous camins més experimentals i va provocar una gran controvèrsia, sinó que va batejar un nou gènere. Coleman va comptar en aquell treball amb la col·laboració de Don Cherry, Freddie Hubbard i Eric Dolphy, entre d’altres.

Font: EfeEme.com