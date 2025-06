Hi ha gent que no vol canviar

Omar El Bachiri. Psicòleg

Certament, a partir dels vint-i-cinc anys és bastant difícil de canviar voluntàriament donat que ja tenim la personalitat formada, però, això, no impedeix que amb determinació i constància, no puguem fer-ho. Vull matisar que, quan dic de manera voluntària, m’estic referint a què moltes vegades la nostra manera de veure les coses i interpretar la vida canvien de cop i volta, perquè hem viscut o presenciat accions que ens han traumatitzat. Com per exemple, un accident de circulació, una agressió física, alguna injustícia i, aquests fets, ens han trastornat o impulsat a fer canvis en la nostra personalitat de manera involuntària.

Nosaltres ja estàvem contents amb la nostra personalitat, però, les circumstàncies de la vida ens han motivat a fer-ho. Potser, ara tenim por de sortir de casa, a viatjar, a parlar amb desconeguts o en públic, a vestir d’una manera determinada (complexos físics), etc. Conductes que abans de l’experiència traumàtica no teníem, però que, actualment, ens condicionen bastant el nostre estil de vida. L’ansietat i l’angoixa ens dominen, el nostre comportament s’ha tornat neguitós i dubtem de qualsevol decisió que prenem. Això seria per la banda negativa, però també hi és la positiva, el cúmul d’experiències agradables que sense voler, ens treuen somriures i, per tant, ens tornem optimistes i alegres.

A tall d’exemple, seria la superació d’una malaltia greu, el naixement d’un fill, la consecució d’èxits personals, etc. Per contra, quan no hi ha cap motivació externa, la cosa canvia substancialment, perquè neix des de l’interior d’un mateix. No ens agrada la nostra personalitat o el nostre estil de vida i volem canviar-los. Desitgem ser més intel·ligents, tenir més massa muscular, estar més prims, guanyar més diners, viure menys estressats, etc. Aleshores, ens informem de com fer-ho i invertim temps i diners en aconseguir-ho, però, per contra, també hi ha la gent que tot i no estar contenta amb la seva situació personal, no vol fer l’esforç de canviar.

