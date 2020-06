Les precipitacions donen una treva, encara que creixeran nuvolades arreu

El matí es preveu ben assolellat a la major part del territori, però a l’extrem nord d’Andorra hi quedarà nuvolositat baixa enganxada als cims fins al migdia. A la tarda creixeran núvols de bon temps arreu i ja no s’esperen precipitacions.

Vent de nord-oest, fluix als fons de valls i moderat en altitud.

Les temperatures màximes es recuperaran als fons de valls, assoliran 24ºC a Andorra la Vella, 16ºC a 1.500 metres i 9ºC al Pas de la Casa.

La isoterma zero graus se situarà cap a 3.100 metres al migdia.