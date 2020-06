El dèficit de la branca general de la CASS creix un 18% i frega els 34 milions

La branca general de la CASS va tancar l’any 2019 amb 33,93 milions de dèficit, gairebé un 18% més que l’any anterior. Es van pagar uns 162 milions en prestacions, un centenar dels quals correspon a reemborsaments.

Les prestacions d’incapacitat van representar 34 milions i creixen per sobre del 15%, mentre que les pensions per invalidesa van significar més de 18 milions. Uns recursos que segons el president del consell d’administració, Albert Font, caldria optimitzar. Creu que “les solucions han d’estar adaptades als temps i les economies reals” i es compromet a buscar-les. “No tenim cap interès en ser negligents, lleugers ni imprudents”, ha conclós.

La CASS va tancar el 2019 amb una afiliació de prop de 45.000 assalariats, més de 6.500 treballadors per compte propi i més de 2.600 pensionistes.

Font ha insistit que és clau reduir la despesa sanitària, entre d’altres, amb polítiques de prevenció, planificant molt millor els recursos, amb protocols d’indicació i de seguiment del metge referent o recentrant la missió del servei d’Urgències.

En l’àmbit econòmic, promocionar els productes genèrics i potenciar la modalitat ambulatòria. Entre les propostes de futur hi ha la d’estudiar la creació d’una branca de dependència, estudiar una taxa per a nocius com el tabac, l’alcohol i els sorolls i permetre l’ús de la història clínica compartida per establir protocols. A més, preocupa l’alta sinistralitat laboral.