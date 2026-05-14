Les perspectives econòmiques es mantenen favorables, tot i preveure una moderació de l’activitat, en línia amb els països de l’entorn

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) ha donat a conèixer, aquest dijous, els resultats de la 58a edició de l’enquesta de clima empresarial, corresponents al segon semestre del 2025. Aquest informe ofereix també una visió global de l’evolució de l’activitat durant tot l’any 2025 i les expectatives dels empresaris per al primer semestre del 2026.
En el conjunt de l’any 2025, l’economia andorrana ha superat totes les perspectives i ha continuat creixent amb força. El PIB real ha augmentat un 3,9%, segons el Departament d’Estadística, una dècima per sobre del registre ja excepcional de l’any 2024. Així, Andorra ja suma cinc anys consecutius d’expansió sòlida, amb un ritme d’avanç superior al de les economies de l’entorn (Espanya, França i la mitjana de la UE).
D’aquesta manera, l’economia del Principat es troba en una fase expansiva sòlida i demostra una notable resiliència, sustentada en un conjunt de fortaleses clau. Entre les més significatives, sobresurt un creixement diversificat a la majoria de sectors, un mercat de treball dinàmic, el bon comportament de la demanda interna i una inflació estabilitzada en nivells moderats (+2,4% de mitjana anual el 2025). Alhora, també han actuat com a suports determinants l’impuls remarcable del turisme –amb un rècord d’afluència i de pernoctacions– i l’augment demogràfic, que han tingut un paper rellevant en la vitalitat econòmica del país.
Per sectors, la construcció ha tornat a liderar el creixement, amb un ritme que s’ha mantingut molt superior al del conjunt de l’economia. Per la seva banda, els serveis han contribuït de manera molt rellevant a l’increment de l’activitat econòmica. Aquest dinamisme ha estat molt transversal i s’ha fet palès tant en l’àmbit turístic com, especialment, en els serveis no turístics d’alt valor afegit.
En canvi, el comerç ha continuat amb resultats per sota de la mitjana, mentre que la indústria és l’únic gran sector que ha experimentat un retrocés de l’activitat.
Les perspectives
Pel que fa a les perspectives, les enquestes d’opinió de la Cambra –dutes a terme abans de l’esclat de la guerra a l’Iran– reflecteixen unes expectatives empresarials optimistes de cara a la primera meitat del 2026, amb bones previsions per a la construcció i amb un sector serveis que guanyarà protagonisme com a principal impulsor de l’activitat.
Ara bé, en l’àmbit internacional, les estimacions econòmiques han empitjorat i s’ha obert un període d’inestabilitat i incertesa arran de l’inici de la guerra a l’Iran i del tancament de l’estret d’Ormuz. Davant d’aquest nou escenari, Andorra es troba en una posició relativament favorable per afrontar els possibles efectes del xoc energètic associat al conflicte. La forta inèrcia del creixement, el dinamisme de la demanda interna i la solidesa dels resultats empresarials sostindran un creixement robust el 2026, tot i que més moderat que el de l’any anterior.
En aquest entorn més advers, Andorra manté uns fonaments sòlids, però no queda al marge dels riscos externs, que podrien frenar el creixement en més o menys mesura.
El principal focus d’incertesa per al 2026 serà la intensitat i la persistència de l’augment inflacionista i com pot afectar el poder adquisitiu de les famílies i el consum. En segon lloc, també cal tenir en compte les expectatives d’increment dels tipus d’interès, en un context en què l’euríbor ja supera el 2,7%. Finalment, un tercer canal d’impacte podria venir de la pèrdua de dinamisme de les economies veïnes.
En aquest darrer cas, però, l’efecte podria ser més limitat. Es preveu que Espanya sigui una de les economies europees menys exposades als efectes directes del conflicte, gràcies a una dependència energètica més reduïda de la zona afectada i al pes del seu sector turístic, que es podria beneficiar d’un desplaçament de la demanda cap a destinacions percebudes com a més segures.
Aquest factor també podria afavorir el sector turístic a Andorra durant el 2026, i més tenint en compte que l’eventual encariment dels vols per l’escassetat de querosè no tindrà una gran incidència en el turisme del país.
En aquesta edició de l’enquesta, la Cambra també ha elaborat un monogràfic sobre l’impacte de la càrrega administrativa i del compliment normatiu sobre el teixit empresarial, amb l’objectiu d’analitzar com aquestes obligacions incideixen en el funcionament de les empreses i fins a quin punt poden limitar la seva productivitat.
Per a més informació al respecte es pot accedir a la web de la CCIS.