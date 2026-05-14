Comunicat d’ATIDA per una usurpació d’identitat

L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ha fet arribar als mitjans de comunicació una nota en la qual denuncia un cas d’usurpació d’identitat i que, per tant, hauria afectat la seguretat del compte de correu electrònic. Aquest és el contingut del comunicat.
Què ha passat?
Hem detectat que una tercera persona no autoritzada hauria accedit al compte de correu info@atida.ad i hauria enviat un missatge en nom nostre a diverses adreces vinculades a l’entitat. El missatge feia referència a una suposada festa organitzada per l’associació i incloïa un codi per a escanejar. L’associació no va preparar, autoritzar ni enviar aquest missatge.
Quines dades poden haver-se vist afectades?
Amb la informació disponible en aquest moment, les dades potencialment afectades serien principalment dades de contacte, com l’adreça de correu electrònic, i, si constaven al compte o a l’agenda, el nom, cognoms o altres dades identificatives bàsiques. També podria haver-se inferit la vinculació de les persones destinatàries amb l’associació. En aquest moment no tenim constància que el codi per a escanejar hagi demanat cap operació. Tot i això, la investigació continua oberta i l’informarem si es detecta qualsevol dada rellevant addicional.
Quines mesures hem adoptat?
Hem bloquejat l’ús ordinari del compte afectat, hem canviat la contrasenya d’accés, hem demanat suport al proveïdor informàtic, hem posat els fets en coneixement de la Policia d’Andorra i hem notificat l’incident a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). També estem revisant l’abast de l’incident i les mesures de seguretat que cal reforçar.
Què li recomanem fer?
- Si ha rebut el missatge sobre la suposada festa, elimini’l i no el reenviï.
- No respongui al missatge ni escanegi el codi inclòs en aquell correu.
- Si ja va escanejar el codi, va obrir algun enllaç o va facilitar informació, contacti amb nosaltres i revisi si cal canviar contrasenyes o adoptar mesures addicionals.
- Desconfiï de qualsevol missatge que li demani dades personals, contrasenyes, pagaments, donacions o transferències en nom de l’associació sense haver estat confirmat per canals habituals.
- Si rep nous missatges sospitosos relacionats amb l’associació, conservi’ls i faci’ns-els arribar per a poder revisar-los.
Per a qualsevol dubte o per a informar-nos que ha rebut o interactuat amb el missatge fraudulent, pot contactar amb nosaltres a través de info@atida.ad o maria2328@hotmail.com, o al telèfon 373037.
Lamentem les molèsties que aquesta situació li hagi pogut ocasionar. Continuarem treballant per a aclarir completament els fets i reforçar la seguretat dels nostres sistemes.
Atentament,
Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra