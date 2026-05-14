Detinguts en un control a l’N-260, a la Seu, tres homes que duien droga

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir, ahir dimecres, tres homes, de 28, 29 i 36 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Els fets van succeir pels volts de les 02.00 hores en el transcurs d’un control preventiu de pas que agents de l’ABP de l’Alt Urgell van muntar a l’N-260, al terme municipal de la Seu d’Urgell.
Durant l’operatiu, els agents van aturar un vehicle amb tres ocupants i, quan van procedir a identificar-los, van sentir una forta olor a marihuana. Davant d’aquests fets es va procedir a realitzar un escorcoll acurat al vehicle i es van intervenir, amagat al reposabraços, un embolcall amb una dosi de cocaïna rosa, coneguda en els ambients com ‘TUSI’.
Amagat entre el equipatge també van trobar una bàscula de precisió, una petita peça d’haixix, dues bosses amb 15 grams de MDMA, 2,3 grams de marihuana, 600 euros en moneda i 50 bossetes d’auto tancament per la venda al detall de la droga.
Davant els fets els agents van detenir els tres homes, algun dels quals havia intentat utilitzar una identitat falsa, per un delicte contra la salut pública.
Posteriorment, amb l’ajut de la Unitat Canina, es va fer un escorcoll més a fons del vehicle i, tot i que no es va localitzar més substàncies estupefaents, els gossos van marcar i detectar altres amagatalls que haurien allotjat substàncies en altres viatges.
Els tres detinguts, un dels quals té antecedents, passaran properament a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.