Les obres dels Serradells començaran a mitjan gener

Les obres dels Serradells començaran entre el 12 i 14 de gener. Així ho ha anunciat la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que diu que no té constància que s’hagin de tornar a aturar des de la Batllia. És un dels projectes principals del 2021, juntament amb la remodelació de la plaça de la Rotonda, per a la qual s’ha previst poder desenvolupar les dues primeres fases.

Entre el 12 i el 14 de gener. Són les dates marcades al calendari del comú d’Andorra la Vella perquè comencin les obres dels Serradells. Ja s’ha avisat a les constructores i Marsol avisa que ja no es poden retardar més, després d’un periple de dos anys. Si no, diu que potser caldrà reclamar danys i perjudicis a les empreses que entorpeixen l’obra. “La voluntat del comú és clara i aquestes obres han de començar, si no ens ho aturen expressament des de la Batllia”, reitera, tot assegurant que “pel que tenim entès no ens ho aturaran expressament i es podrà fer; ja s’han fet tots els peritatges”.

Aquest any també s’hauria d’haver realitzat la primera fase de les obres de remodelació de la plaça de la Rotonda. Amb la pandèmia no ha pogut ser i ara la idea del comú és fer aquesta primera i la segona durant el 2021. Les dues últimes fases queden pendents de com evolucioni la situació econòmica derivada de la crisi sanitària.

Marsol confia tenir el projecte acabat al gener i que a la primavera puguin començar les obres, que gairebé no afectaran el trànsit. En aquesta època també és quan hauria d’estar enllestit el passeig de vianants entre l’estació nacional d’autobusos i el centre històric, i que ha de ser una entrada important a la parròquia.