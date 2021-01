Gutiérrez acaba 41a a la Copa del Món de Zagreb

La Copa del Món de Zagreb ha sigut una prova molt dura per als dorsals alts, que han tingut molt complicat situar-se dins de les 30 millors. També ha estat el cas de Mireia Gutiérrez, que amb dorsal 37 ha acabat 41a en una pista molt complicada amb condicions molt difícils.

Gutiérrez ha marcat un temps de 1.02.99, a 4.72 del millor registre de la primera mànega (l’eslovaca Petra Vlhova, amb 58:27), i a 0.99 del temps de la 30a posició, que ha estat l’1.02.00 de la nord-americana Nina O’Brien. L’andorrana ha fet un bon esquí en la part alta del recorregut, amb temps de poder entrar en la segona mànega, però a sis portes del final, en una doble, ha sortit ‘escopida’ i s’ha deixat en aquell punt el segon i escaig que necessitava.

Les condicions de cursa d’avui eren difícils, amb temperatures altes i neu molt granulada. A la pista s’ha tirat aigua amb les mànegues per si agafava, però no ha agafat, i hi havia poca visibilitat. Tot plegat ha afectat molt als dorsals alts, i la prova és que molt poques esquiadores de darrere han aconseguit entrar entre les 30.

Ara Gutiérrez viatja a Vaujany (França) per entrenar i preparar les Copes d’Europa que disputarà els dies 9 i 10 de gener, juntament amb Carla Mijares. Després, Gutiérrez serà també a la Copa del Món de Flachau del dia 12.

Yago Antes, entrenador, ha exposat que “la Mimi ha fet un bon esquí, amb molt bona actitud a la part alta, està ben esquiat. Llàstima que a la part baixa arriba cansada, fa dos o tres errades, sobretot després de la doble, surt ‘escopida’ i va lluny i amb la neu tova, en les últimes cinc o sis portes ens deixem un segon i mig, i això fa que no entri. Si no, tots els parcials eren per entrar. Sobretot el segon i tercer eren bons. Avui era una bona ocasió perquè estàvem dins, però ha arribat cansada. D’avui es treuen coses positives, tot i no entrar en les 30”.