Estada a les Deux Alpes dels EEBE U19, fins divendres

Els U19 de l’EEBE a les Deux Alpes (FAE)

El grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) és novament a les Deux Alpes (França) per a realitzar una estada fins el pròxim divendres, dia 5 de juliol. L’equip s’hi ha desplaçat amb els esquiadors Salvador Cornella, Carlos Salinas, Isabela Pérez, Jan de Visa, Jordi Rogel, Marcel Pérez i Martí Llort.

L’expedició, que va viatjar aquest dissabte, 29 de juny, està dirigida pels tècnics Xavier Salarich i Dídac González. La intenció d’aquesta segona estada -a la primera, a mitjans del mes de juny només hi van participar Cornella i Salinas per estar la resta en període d’exàmens- és poder realitzar “un alt volum de treball per a seguir desenvolupant el pla i automatitzant moviments”, segons ha explicat Salarich, responsable tècnic del grup. L’equip entrenarà especialment les disciplines de gegant i eslàlom, a més de continuar amb el treball físic programat.

També es pretén “consolidar idees per a mantenir el focus en els aspectes determinants”, a més d’aconseguir crear un bon ambient de treball per a fer grup de cara a la pròxima temporada. L’expedició tornarà a Andorra divendres, dia en què també esquiaran a les Deux Alpes, on les condicions de neu d’aquests últims dies estan sent molt positives.

A aquesta estada no han pogut assistir Eric Mitjana i Ainhoa Piccino, que estàs recuperant-se de les seves lesions, i que estaran en disposició de poder esquiar a l’estada prevista a l’indoor de Peer, a finals del mes d’agost.