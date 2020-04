Sense reunions familiars i amb la falta de mobilitat, el sector de la pastisseria se les enginya per cobrir la campanya de dolços de Setmana Santa . Diuen que no els sortirà a compte però ara més que mai treballen per la il·lusió d’una celebració de grans i petits, padrins i fillols.

Enguany els pastissers s’han convertit també en operadors de càmera per ensenyar-nos com treballen als obradors preparant masses, farcint amb almívars i melmelades, fent cobertures amb crema de mantega i làmines d’ametlla o treballant la xocolata.

Tot i la intenció que aquesta sigui una Setmana Santa el més dolça possible, el sector de la pastisseria reconeix que ha perdut plomes.

La producció no és la mateixa i tampoc les mides de les mones ja que enguany les famílies no seran tan nombroses. Agustí da Silva, de l’Art i Pa, explica que es demanen mones “per a un màxim de tres o quatre persones, o venen a buscar les figuretes i se les fan a casa”. Calcula que la facturació serà “d’un 50%”.

Pere Pons, de l’Espiga d’Or, es manifesta en la mateixa línia. Diu que treballen “per mantenir la botiga oberta però pràcticament no es fa negoci”.

Les mesures de seguretat han tingut com a conseqüència menys afluència als establiments petits. Per això n’hi ha que se les han enginyat per ampliar vies de comandes telemàticament i fer servei a domicili.

Pons explica que han fet un catàleg que han publicat a les xarxes socials i, a partir d’aquí, estan rebent comandes pel servei a domicili. Fins i tot, diu, “gent de fora que té el fillol a Andorra ens demana que li portem”.

Els que no tenen aquesta possibilitat, com da Silva, obren més hores del que és habitual aquests dies perquè no hi hagi tanta concentració de gent.

Enguany les figures de les mones ja no són titular, tampoc les figures originals de xocolata ni la il·lusió de padrins i fillols per triar la que més agrada. Això sí, de ben segur que ho serà per als més petits, que aquest dilluns, a l’hora de les postres, per a molts serà el dia de la mona.