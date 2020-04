El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat de les dades epidemiològiques i ha explicat que el nombre de casos actius ha baixat per primera vegada. Així, hi ha 500 casos actius, quatre menys que ahir. Els casos d’afectats totals són 622, hi ha hagut dues noves defuncions, que fan pujar a 28 aquest comptador, i les altes (aquells que han obtingut dos resultats negatius consecutius en un termini de 24-48 hores) arriben a les 94, 23 més que ahir.

Ingressats a l’hospital afectats de la Covid-19 són 40, dels quals 16 es troben a la unitat de cures intensives (UCI). 13 d’aquests pacients es troben intubats i ventilats mecànicament. El ministre de Salut ha informat que dos dels tres que es troben a la UCI sense intubació pujaran a planta en les properes hores.

Per Martínez Benazet s’ha arribat a una “fase de control de l’epidèmia i iniciem un descens“. Ara bé, ha reiterat que aquest descens “no ha de donar un fals optimisme”. Així, cal recordar que “el virus segueix en la nostra societat” i es tem per un possible rebrot que podria portar a un col·lapse del sistema sanitari.

En aquest punt, el titular de Salut ha recordat que es treballa en un protocol per permetre que tots els ciutadans puguin sortir una estona diària a “estirar els cames”, amb un objectiu terapèutic també, doncs que toqui el sol i moure’s contribueix a enfortir el sistema immunitari, ha explicat Martínez Benazet. Encara no ha volgut avançar ni quan estarà enllestit ni es podrà començar a sortir ni com s’articularà aquesta obertura.

Ajudant els veïns

Martínez Benazet ha informat també que en les properes hores es rebrà un pacient de l’Alt Urgell que requereix de ventilació mecànica. El ministre de Salut s’ha mostrat satisfet de “poder ajudar” els veïns, i ha recordat que l’ajuda és recíproca, ja que Catalunya també atén pacients andorrans. En aquest sentit, ha afirmat que “ara nosaltres tenim més muscle”, i es pot donar aquest servei de ventilació mecànica al veïns, “però podia haver passat al revés”, ha exposat recordant que tant des de França com de Catalunya s’han posat a disposició d’Andorra, i viceversa.