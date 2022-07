Les millors plantes per a l’estiu a casa

Fa ben poc que hem donat la benvinguda a l’estiu, i és hora de preparar la nostra casa per a aquesta estació en la qual la calor està molt present. I si hi ha un element decoratiu que no pot faltar a casa durant els mesos d’estiu són les plantes.

ANDBANK- fons

Si tens un jardí o una terrassa, aquestes són les millors:

Surfinia: ben coneguda per les seves flors plenes de color i d’alegria, la surfinia és una planta que completa la decoració de qualsevol espai exterior. Ha d’estar situada a ple sol perquè floreixi de manera abundant, i el reg ha de ser constant, però no massa abundant.

Gerani: el gerani és un dels clàssics del bon temps en què a jardineria es refereix. Més enllà de la seva increïble gamma de colors, també té un gran nombre de formes. Tolera molt bé el ple sol, però no porta bé el reg en abundància.

Dàlia: una planta originària de Mèxic que necessita molt sol per a florir i créixer plenament. Perfecta tant per a interior com per a exterior, requereix una gran quantitat d’aigua, sobretot en els dies més calorosos.

Ja has triat quines encaixen millor en la teva llar segons els teus gustos?