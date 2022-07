Aquest divendres s’obren les inscripcions per a participar al Seu Rock 2022

Aquest divendres, dia 1 de juliol, s’obriran les inscripcions per a poder participar al concurs SeuRock 2022 -cita musical emblemàtica de la Festa Major- amb l’objectiu de promocionar i possibilitar el protagonisme dels grups musicals urgellencs.

En aquest concurs hi podran participar tot tipus de bandes, grups o solistes que s’emmarquin dins de diferents estils musicals com rock, pop-rock, punk rock, rock dur i rock alternatiu. Cal a dir que a causa de les limitacions horàries i d’espai de l’edició d’enguany hi podran participar un màxim de sis grups.

Els grups hauran d’omplir la inscripció entre aquest mateix divendres i el pròxim dia 12 de juliol i comptarà per estricte ordre cronològic del registre d’entrada de l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) de l’Ajuntament d ela Seu d’Urgell.

En cas de produir-se més inscripcions que places previstes, els grups, a partir del número 8, quedaran en reserva seguint el mateix ordre cronològic.

Reunió 12 de juliol

El dimarts 12 de juliol, a les vuit del vespre, tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament urgellenc una reunió d’organització del Seu Rock. L’assistència és obligatòria, al menys un representant per grup. La no assistència a la reunió deixarà sense efecte els drets d’inscripció i el seu lloc l’ocuparà el grup següent que hagi quedat en reserva.

En el moment de la inscripció cal afegir el rider (fitxa tècnica) de les necessitats de sonorització del grup musical.