Les Jornades per a l’excel·lència mostraran el compromís amb la preservació i reactivació del territori

La setena edició de les Jornades per a l’excel·lència a Esterri d’Àneu tindran lloc aquest divendres i dissabtes, dies 2 i 3 d’octubre, al Pavelló Poliesportiu d’Esterri d’Àneu, sota el títol Un present responsable per un futur sostenible. El món després de la COVID-19. Professionals, empresaris i representants institucionals, molts d’ells del territori d’alta muntanya, compartiran experiències i coneixements per tractar de propostes concretes que permetin avançar en la sostenibilitat.

Les Jornades comptaran amb una àmplia representació del territori d’alta muntanya, sobretot a través de dues taules rodones amb col·loqui el dissabte al matí: El compromís del territori per desenvolupar i preservar els Pirineus, que comptarà amb la participació de ponents que viuen de molt a prop la realitat de les comarques de muntanya, com l’enginyer de Forest, Hèctor Pipió; el naturalista i educador ambiental, Francesc Rodríguez i la biòloga ambiental, Neus Artigas. A la segona taula, Polítiques de futur per les comarques de muntanya, intervindran el president de País Rural, Josep Mª Vila d’Abadal; el doctor i investigador en Ciència i Tecnologia Ambientals a la UAB, Jaume Marlès; el president de la Junta Rectora del Parc de l’Alt Pirineu, Joan Ordi i la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Marta Subirà.

La conferència inaugural de la Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra, Sílvia Calvó, donarà pas a ponències, diàlegs i taules rodones, en un format de diversos blocs temàtics. El primer, sota l’enunciat Objectiu 2030: tres visions des dels àmbits públic i privat, comptarà amb la participació de l’assessora d’Innovació i Desenvolupament Local de la Diputació de Lleida, Teresa Botargues; del director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) i president de la Xarxa EEAC, Arnau Queralt, i el president de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial (2012-2020), Àngel Pes.

Els següents blocs tractaran Del problema cap a la solució, amb el socioecòleg i president d’ERF, Ramon Folch; el director general de l’Associació d’Operadors Petrolífers, Andreu Puñet; el doctor enginyer de camins i director de la Càtedra Cercle d’Infraestructures-UPC, Pere Macias, i la física de l’atmosfera i membre del Patronat i del Comitè Executiu de la Fundació Energies Renovables, Assumpta Farran. El meteoròleg i presentador de “El Temps” a TV3, Francesc Mauri, tractarà sobre l’amenaça del canvi climàtic.

La sessió de tancament, El món després de la Covid-19, inclourà quatre mirades que analitzaran quins canvis haurà provocat la pandèmia des del punt de vista de la salut, l’economia, les relacions socials i la digitalització, amb el cap d’Epidemiologia i Medicina Preventiva de l’Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla; el catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Oriol Amat; el catedràtic de lingüística general i de teoria de la comunicació de la Universitat de Barcelona, Sebastià Serrano, i el director general d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya, Daniel Marco.

Aquesta setena edició de les Jornades les clourà el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, i seran conduïdes pel periodista Josep Puigbó.

Per primera vegada, i a causa del context sanitari actual, l’aforament presencial serà limitat i, es prendran estrictes mesures de seguretat i, a més, també per primer cop les Jornades s’emetran obertes per streaming exclusiu a través del web segre.com/jornades amb espai propi, i dissabte es podrà seguir en directe per Lleida TV.

Per a més informació a www.jornadesperalexcellencia.cat