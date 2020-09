El PS insisteix en la importància de baixar les tarifes d’Andorra Telecom i FEDA

El juny del 2020 va finalitzar el termini que el Consell General va donar al Govern per lliurar l’estudi que analitzés com les persones amb dificultats econòmiques poden beneficiar-se de tarifes o paquets de FEDA i Andorra Telecom que s’ajustin a les seves necessitats, sense que els suposi una càrrega administrativa afegida. El president del grup parlamentari socialdemòcrata i cap de l’oposició, Pere López, assegura que “s’entén perfectament que la crisi de la Covid-19 hagi pogut endarrerir en algunes setmanes els treballs esmentats”, però alerta que “el nombre de persones i famílies amb dificultats econòmiques hagi pogut augmentar al llarg dels darrers mesos”. Amb l’objectiu de conèixer l’estat de l’estudi, la formació socialdemòcrata ha tramitat una pregunta urgent aquest matí demanant quan està previst lliurar-lo als grups parlamentaris, insistint en la importància que es puguin reduir les tarifes.

Cada any entre 30 i 40 milions d’euros, uns 450 o 500 euros per persona, i uns 1.800 o 2.000 euros per una família amb 4 membres, són transferits des de les parapúbliques al Govern. “Unes quantitats que, donat els importants excedents generats per FEDA i STA (que no es mantenen a les entitats per a reinversió o millora del servei sinó que es transmeten al Govern) suposen un impost indirecte encobert. Un impost que paga tothom, independentment del seu poder adquisitiu“, defensa López.

Els socialdemòcrates assenyalen que des de la victòria de DA el 2011 “s’ha produït un canvi en un dels eixos fonamentals de la gestió de les dues parapúbliques: si bé s’ha mantingut la línia d’oferir serveis de qualitat i la seva millora continuada per la via de les inversions, quant als preus que paguem els ciutadans s’ha produït una ruptura amb la línia dels governs anteriors”, explica López, aclarint que “la realitat és que la dreta andorrana fa servir FEDA i Andorra Telecom com una eina essencialment recaptatòria sense la qual no els hagués estat possible reduir els dèficits generats per la gestió pròpia del Govern“.

Des del PS posen l’accent en les conseqüències que té aquesta resistència de Govern a ajustar les tarifes de FEDA i Andorra Telecom: En primer lloc, la negativa de Govern implica una sobrecàrrega de despeses a les famílies del país pels seus serveis afegida a l’alt preu dels lloguer i de productes d’alimentació, amb l’actual nivell salarial. En segon lloc, “ens deixa clar que la dreta andorrana prefereix la imposició encoberta, indirecta, injusta i igualitària que suposen els preus de FEDA i Andorra Telecom davant el seu ajust i fer els canvis en el marc fiscal perquè els que més guanyen per la via de SICAV’s, societats patrimonials, distribució de dividends continuïn pagant el 0%”, explica el Partit Socialdemòcrata en un comunicat. En tercer lloc, la formació assenyala que s’evidencia “la incapacitat de Govern d’equilibrar els pressupostos”.

Finalment, des del PS assenyalen que tancar la porta a ajustar les tarifes trenca amb la vocació essencialment al servei dels ciutadans que va inspirar la creació tant d’Andorra Telecom com FEDA, i que les va inspirar al llarg de tota la seva història fins al triomf de DA: “aquesta trencadissa amb la història de FEDA i Andorra Telecom es consolida encara més ara amb el Govern més conservador de la història d’Andorra”, ha lamentat López.