Es reprenen els tallers de «Música i creativitat» de la Fundació ONCA

La Fundació ONCA reprèn l’activitat i organitza noves sessions del programa socioeducatiu «Música i creativitat» dirigit als usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària d’Adolescents (SRCA) i de l’Hospital de Dia Infanto-Juvenil. També es reprenen les sessions del programa socioeducatiu «Música al Claror» destinat als residents del Taller Claror de la Seu d’Urgell.

Segons Joan Hernández, coordinador del programa dirigit a les persones i promogut per la Fundació ONCA, “l’objecte és el de treballar la utilització de la música com una eina d’inclusió social i que els participants tinguin l’oportunitat de fer un recorregut vital en la creació, la interacció, l’escolta i en el fet de compartir un espai creatiu i performatiu. Durant el confinament, l’equip de treball va continuar vinculat a diferents col·lectius, oferint activitats online, amb l’escolta de cançons, concerts, i tallers de dansa i música, programa alternatiu que va ser molt ben rebut per part dels participants i dels responsables”.

Avui es reprenen les sessions de «Música i creativitat» amb joves del SRCA iniciades durant el mes de juliol amb algunes novetats per aquesta nova etapa. Al grup de treball s’hi afegeixen joves de l’Hospital de Dia Infanto-Juvenil i les sessions seran conduïdes per Verònica Pérez i Pauline Da Costa, professores de dansa i col·laboradores habituals del programa destinat a les persones de la Fundació ONCA. Segons Joan Hernández, “amb aquestes incorporacions es vol reforçar l’expressió i comunicació corporal dels joves per mitjà de la música i el desenvolupament de les seves habilitats socials i emocionals facilitant així els lligams dels uns amb els altres”. Les sessions tindran lloc tots els dimecres, d’11.30 h a 12.30 h, fins al 30 de juny.

D’altra banda, el 6 d’octubre s’inicia una nova edició de «Música al Claror», amb el Taller Ocupacional Claror de la Seu d’Urgell que col·labora estretament amb la Fundació ONCA, des del 2016. L’activitat, que s’iniciarà el 6 d’octubre i finalitzarà el 23 de febrer de 2021, comptarà per primera vegada amb un nou col·lectiu, i el programa estarà dirigit al grup extern de dia, format per 7 persones, i al grup resident, format per 10 participants. Les sessions es duran a terme cada setmana de forma alterna, els dimarts de les 15.15 h a les 16.30 h, a les mateixes instal·lacions del centre. Diferents professionals liderats per Joan Hernández, coordinador del programa destinat a les persones, han participat en el projecte i des del 2019, Pilar Planavila (músic, mestra i musicoterapeuta) i Ivan Caro (graduat en Educació Social i postgraduat per l’Institut del Teatre d’Arts Escèniques i Acció Social), en són els responsables artístics.