Les infraestructures i l’ensenyament superior centren la trobada del Grup d’Amistat amb el Senat francès

Els membres del Grup d’Amistat Andorra-França (Consell General)

El Grup d’Amistat Andorra-França entre el Consell General i el Senat francès s’ha reunit aquest divendres a Foix (capital de l’Arieja) per a tractar diversos temes d’interès per als dos països i per a potenciar la col·laboració transfronterera. Al llarg de la jornada s’han celebrat diferents reunions de treball amb l’objectiu de millorar la comunicació de les dues cambres i agilitzar projectes que seran beneficiosos tant per a França com per a Andorra.

Així, en l’àmbit de les infraestructures i el transport, s’ha mantingut una trobada amb representants de l’Arieja i de la regió d’Occitània per a abordar millores en l’RN-20, la línia ferroviària de Tolosa a la Tor de Querol i enfortir la promoció d’itineraris naturals que comuniquen el Pirineu francès amb Andorra.

En una altra de les reunions, s’ha tractat la col·laboració en matèria d’ensenyament amb l’objectiu d’augmentar els alumnes andorrans que cursen estudis superiors a França. En aquesta trobada, s’ha conversat amb els màxims responsables del Lycée de Foix i Pamiers, així com el director de Cultura, Esport, Educació i Patrimoni del Departament de l’Arieja. Precisament, en l’àmbit cultural i del patrimoni s’ha fet el punt sobre la candidatura transnacional a Patrimoni de la Humanitat “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra” que inclou 10 monuments d’Andorra, el Castell de Foix i el conjunt catedralici de la Seu d’Urgell.

Un altre dels aspectes que també s’han tractat en les reunions bilaterals ha estat en com millorar la cooperació en matèria de seguretat transfronterera i la lluita contra el contraban.

A la trobada del Grup d’Amistat Andorra-França han participat per part del Consell General tres consellers generals de la Comissió Legislativa de Política Exterior, Berna Coma (presidenta), Núria Segués (vicepresidenta) i Pere Baró. Per part del Senat francès han assistit els senadors de les regions pròximes a Andorra: Alain Chatillon (president del grup d’amistat), Jean-Jacques Michau, Pierre-Antoine Levi, Jean Sol, Viviane Artigalas i Emilienne Poumirol.

A més, la delegació andorrana ha estat rebuda, aquest matí de divendres, pel prefecte de l’Arieja, Simon Bertoux, i a les taules de treball s’ha comptat amb la presència de l’ambaixadora d’Andorra a França, Esther Rabassa.