Diumenge se celebra la Travessa Transfronterera la Seu – Sant Julià més solidària

Cartell de l’11a Travessa Transfronterera (Aj. la Seu)

Nova Travessa Transfronterera entre la Seu d’Urgell i Sant Julià de Lòria que, enguany, arriba a l’onzena edició. La prova sortirà, aquest diumenge, 27 d’octubre, des de la capital urgellenca. La proposta per a l’edició de 2024 repetirà el recorregut estrenat fa dos anys, amb sortida al Palau d’Esports de la Seu, passant per les poblacions de Calvinyà, Arcavell, Juberri, Auvinyà i Aixirivall, per a finalitzar, com és habitual, a la plaça de la Germandat de la vila laurediana.

La cursa ofereix un recorregut llarg de 21 km i un de curt de 9 km, tots dos puntuables per a les diferents categories del Circuit Fer de Curses de Muntanya, i hi suma una proposta de caminada popular i familiar de 9 km apte per a tots els públics. Tant la cursa curta com la caminada popular sortiran, totes dues, des d’Arcavell i seguiran el mateix recorregut que la travessa de 21 km.





La iniciativa solidària 1km 1vida

Enguany, la cursa es transforma en la Travessa Solidària Transfronterera “1km 1vida” arran de sumar-se a la Fundació Vicente Ferrer en un dels projectes solidaris més importants que aquesta organització porta a terme des de fa diversos anys a l’Índia i al Nepal.

La iniciativa solidària “1km 1vida” neix, oficialment, l’any 2016 amb l’objectiu de consolidar iniciatives anteriors com la Annantapur UltraMarathon i ajudar, a través de l’esport i les curses, a l’FVF a aconseguir el major nombre possible de vides apadrinades i a recaptar fons per a erradicar la pobresa al sud de l’Índia.

L’FVF planteja cada any un projecte a desenvolupar sobre el terreny i les curses d’1km 1vida serveixen per a recaptar fons per a fer-lo realitat. En aquest sentit, la Travessa Solidària Transfronterera 1km 1vida destinarà el 100% dels beneficis de la cursa al projecte de 2025: aconseguir els fons necessaris per a que 250 nenes i nens d’entre 3 i 6 anys de la Vall de Katmandú al Nepal tinguin accés a una xarxa de centres de preescolar per a garantir-los un entorn segur i agradable i allunyar-los de l’explotació del treball infantil.

Des de la Fundació es faran un seguit d’activitats de sensibilització a les escoles per a poder apropar més el projecte a la infància i adolescència del municipi.

La Travessa Solidària Transfronterera “1km 1vida” està organitzada per la Fundació Vicente Ferrer, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Comú de Sant Julià de Lòria, compta amb el patrocini de Peusa i de Naturland i amb la col·laboració de diferents empreses i entitats d’ambdues bandes de la frontera.





La Cursa al detall

El recorregut 21K sortirà a les 9:00 del matí del diumenge, 27 d’octubre, des de la Plaça Lluís Companys (darrera el Palau d’Esports). És un recorregut de 20,600 km, amb un desnivell acumulat de 1.495 m positius i 1.270 m negatius, que caldrà recórrer amb un temps màxim de 4 hores ja que el tancament de la prova s’ha fixat a les 13:00 hores.

El recorregut 9K i la caminada popular sortiran des d’Arcavell el mateix diumenge, 27 d’octubre, a les 10:00 del matí. Es tracta d’un trajecte de 9,050 km, amb un desnivell acumulat de 669 me positius i 910 m negatius.

Com és habitual, hi haurà un servei d’autobús per a traslladar les persones participants des de Sant Julià a la Seu per a la sortida del 21K, des de la Seu a Arcavell per a la sortida del 9K i, en acabar la cursa, des de Sant Julià per a tornar a la Seu. Els participants disposaran també de servei de dutxes a les instal·lacions de LAUesport (Centre Esportiu de Sant Julià).

Les inscripcions per a prendre part a la Travessa Transfronterera es tancaven el passat diumenge, dia 20 d’octubre.