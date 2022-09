Les fonts i coves de Les Deus (Sant Quintí de Mediona)

Les fonts i les coves de les Deus són el principal atractiu turístic de Sant Quintí de Mediona. Una meravella natural creada per l’erosió de l’aigua. Les fonts de les Deus són 23 brolladors d’aigua arranjats, inaugurats l’any 1954, que aboquen l’aigua a la riera de Mediona. L’aigua prové d’una surgència subterrània, la més important del Penedès, la qual discorre per unes grutes plenes d’estalactites i estalagmites.

Aquest indret es va convertir en un reclam turístic entre els anys cinquanta i noranta, però, l’any 2010, es van haver de tancar les coves, ja que no complien les condicions de seguretat. El municipi treballa en la rehabilitació de les grutes des del 2013. Aquí us proposem una ruta circular amb començament i final al poble de Sant Quintí de Mediona, a l’Alt Penedès. Però heu de saber que hi ha la possibilitat d’adreçar-se a www.lesdeusaventura.cat per a fer-hi circuits d’aventura per a tota la família.

A la ruta, trobarem fonts amb aigua per a beure a Sant Quintí, les Deus i al Castell de Mediona. Podem començar a una zona d’aparcament que hi ha a tocar de les Deus. Seguirem per la pista asfaltada fins a trobar la zona de les Deus. Trobarem un corriol tot just a sobre de les fonts i l’anirem seguint. Arribarem al cap d’una estona a una bifurcació on anirem a la dreta.

Una mica més endavant tornarem a trobar un camí encara més ample i anirem de nou a la dreta fins arribar a una pista de terra on girarem de nou a la dreta fins arribar a una carretera. Un cop a la carretera, girarem a l’esquerra i seguirem fins a Can Verdaguer. Entrarem a la urbanització i passades unes quantes cases ens trobarem amb el Castell de Mediona.

El passarem fins al final i allà trobarem marques d’un PR que ens portaran fins la riera de Mediona. Continuarem per la riera a la dreta fins a arribar al poble passant per Santa Anna i el Pujol, on hi ha una font. A partir d’aquí, creuem el poble fins a la zona d’aparcament d’on hem sortit.

Per www.surtdecasa.cat