Les farmàcies podran començar a vendre tests d’antígens d’autoconsum aquesta setmana

La població podrà comprar els tests d’antígens d’autoconsum a les farmàcies aquesta mateixa setmana . El Govern té previst aprovar aquest dimecres el decret que en reguli la venda. Ho ha anunciat el ministre de Salut a la comissió de Sanitat al Consell General i no ha descartat que se’n puguin repartir fins a dos de manera gratuïta , si arriben totes les existències demanades.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comentat que s’han comprat a diversos preus i que seran els farmacèutics els que fixaran el preu, amb el marge que ells creguin que han d’establir. Malgrat això, ha remarcat que “hem demanat que s’observi que no hi hagi cap abús”.

Martínez Benazet ha assenyalat que cada cop n’hi haurà més i ha demanat calma a la gent a l’hora de comprar-los, perquè no passi com quan es van posar a la venda les primeres mascaretes. També se’n podran fer a laboratoris i a les mateixes farmàcies.

De moment la població ja sap que el Govern en repartirà un de gratuït a tota la població més gran de 6 anys. N’hi ha 50.000 i aquesta setmana n’han d’arribar 30.000 més. Si arriben uns 70.000 que s’esperen per la setmana vinent, no es descarta poder-ne subministrar dos gratuïtament.

Una distribució que es farà amb la col·laboració de la Creu Roja i, sobretot, dels comuns, que tenen el registre del cens. L’executiu confia que la ciutadania respongui.

En aquest sentit, creu que serà així, ja que “quan s’ha demanat que les persones es cribrin, la gent ha respost molt bé”. Pel que fa a aquells que no responen, creu que “és més el soroll que no pas el percentatge que representen dins la societat”.

L’estratègia del Govern seguirà sent cribrar massivament. Per això es recomanarà a tothom que viatgi per Nadal, que es faci una TMA en tornar.

Els tests, però, acabaran sent de saliva i a un preu molt econòmic. Andorra ja està provant un model que costa 2,5 euros i formaran part de la cartera de serveis de la CASS si són prescrits per un metge. El ministre ha assegurat que es vetllarà perquè es puguin adquirir fàcilment.