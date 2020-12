Salut preveu començar a vacunar a partir de gener i en la mateixa proporció que França i Espanya

Davant la comissió de Sanitat, Joan Martínez Benazet s’ha mostrat convençut que Andorra podrà començar a vacunar a partir de gener i en la mateixa proporció que ho facin França i Espanya. La idea és fer-ho a través dels centres d’atenció primària, com amb la grip. Científicament, però, no és clar si cal excloure d’entrada aquells que tinguin anticossos.

Segons ha explicat Martínez Benazet, el que està previst al primer protocol, que ha assenyalat que està obert, és que les persones que hagin passat la Covid-19 es facin un test serològic abans de vacunar-se. “Si no tenen anticossos es vacunaran i si tenen, esperar”.

Com ja es va dir, es començarà per la població de risc i la de més edat. Com que no se sap quants anys protegirà la vacuna, el Govern ja prepara una plataforma per dur un registre dels vacunats i poder fer un seguiment serològic. Perquè la vacunació sigui efectiva caldria tenir un 60% de la població immunitzada. Segons Benazet, de moment es creu que hi ha un 25%.