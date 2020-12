Hive Five i NIU col·laboren per fomentar conjuntament l’emprenedoria del Principat

Aquesta tarda, Manel Garcia, director de BOMOSA, i Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom, han signat un acord de col·laboració vinculat a Hive Five i al programa NIU, respectivament, que té una duració inicial de tres anys –renovable per períodes anuals fins a un màxim de sis anys–, amb un triple objectiu: generar sinèrgies entre els diferents perfils i projectes empresarials d’ambdues parts, potenciar la utilització del cowork entre els usuaris d’aquesta incubadora i, d’aquesta manera, fomentar conjuntament el creixement econòmic de les startups i els emprenedors de NIU i, per tant, del Principat d’Andorra.

Fruit d’aquest acords, si els responsables de NIU necessiten disposar d’un perfil específic de mentor que treballi al cowork i pugui estar interessat en alguns dels programes en els quals la incubadora d’Andorra Telecom hi participa, Hive Five es compromet a posar-los en contacte. A més, en el moment que tant Hive Five com NIU detectin un projecte empresarial que pugui ser susceptible de donar-lo a conèixer a l’altra part, s’ho comunicaran, per tal de definir i executar les accions de col·laboració que estimin oportunes, sempre amb el vist i plau previ de l’emprenedor/empresa.

Per altra banda, tant NIU com les seves startups accelerades i/o incubades dispos en de tarifes amb descompte respecte els preus habituals (i, fins i tot, sense cost), per tal d’utilitzar l’espai de coworking, per realitzar “Demo Days” o esdeveniments similars, sempre i quan hi hagi disponibilitat. A més, Hive Five oferirà a les empreses participades per Andorra Telecom participats pel NIU –després de la fase dels nou mesos d’acompanyament en incubació i/o acceleració–, un descompte d’un 50%, perquè puguin establir-se a l’espai Hive Five, des de la seva sortida del NIU i fins els següents 12 mesos. Un cop finalitzat aquest any, si aquests usuaris segueixen interessats en continuar treballant des del Hive Five, els seus responsables els hi oferiran la millor tarifa que puguin en aquell moment (en aquest cas, ja no seria amb un descompte ni amb un compromís assignats prèviament).

El NIU, ubicat a l’edifici Els Arcs de la Massana, és una iniciativa destinada a fomentar l’emprenedoria en l’àmbit de la tecnologia i a afavorir el desenvolupament de noves activitats que contribueixin a la diversificació econòmica del país. La creació del NIU se circumscriu en l’àmbit del compromís públic i suport al teixit productiu i empresarial d’Andorra Telecom, però amb la base que esdevingui un projecte econòmicament sostenible.